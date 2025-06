Quando ’Carità è donarsi’. Festa grande a Bergiola tra suoni, arte e solidarietà

Si riveste di suoni, colori e poesia il borgo di Bergiola Maggiore accogliendo la cerimonia di premiazione della settima edizione del premio letterario internazionale ’Carità è Donarsi’. L’appuntamento è per domani in paese alle 18.45. E non solo: all’interno della cerimonia ci sarà la premiazione dei body paiter e delle modelle partecipanti alla quinta riunione di body painting organizzata da Maurizio Fruzzetti, body painter e ambasciatore nel mondo di Skin Art. Tutto l’importo delle iscrizioni avvenute, sia per la riunione che per il premio, andranno in beneficenza diretta alla mensa dei poveri della Caritas di Cervara. Il premio è organizzato dal poeta massese Luciano Manfredi, che ne è anche il presidente.

Un atteso appuntamento che celebra la creatività e la scrittura. Il premio si articola in diverse categorie con partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero e vanta il patrocinio di Regione, Città di Massa, Provincia, Wikipoesia, Confimpresa, Unione mondiale dei poeti per la pace e la libertà, Caffè Artistico Letterario Apuano e le associazioni Insieme, Movimento Internazionale Letterario Group, L’isola Felice, Pubblica Assistenza di Bergiola e Bargana. Un ringraziamento per il sostegno a Giorgieri Family di ’Osteria sul Mare’, cavaliere Antonio Martino, Roberto Vivoli di ’Caffetteria Ducale’. Presidenti onorari del premio sono Anna Vagli, Anna Maria Lombardi, Marina Pratici e Sara Lucaroni. Per l’esecutivo Martina Benedetti e Marco Alberti. La giuria è composta da Stefano Bessi Carloni, Benedetta Cardone, Claudia Piccini, Fadi Nasr, Giuliano Zingone, Carmelita Caruso, Davide Rocco Colacrai, Maurizio Bonugli, Sara Freti, Francesca Bianchi e Silvana Cannoni. Il direttore artistico è Maurizio Fruzzetti.

Vediamo i vincitori. Nella sezione A: poesia a tema libero 1° premio Vito Sorrenti; 2° Stefano Baldinu; 3° Tiziana Monari. Sezione B racconto breve: 1° Pietro Rainero; 2° Wilma Avanzato; 3° Raffaello Corti. Sezione C racconto massimo 100 parole: 1° Stefano Minari; 2° Claudio Vecchione; 3° Lucia Lo Bianco. Premio speciale della giuria ’Giovacchino Pitanti’ a Egizia Malatesta; Monica Gulminelli; Michela Zucchi. Premio Alpi Apuane ’Bruno Mannella’ a Rita Bonini; premio Bergiola Maggiore ’Francesco e Pietro Zaccagna’ a Daniela Feltrinelli, Filippo Lovi, Gabriele Andreani. Premio Insieme a Giovanni Ronzoni; premio ’Diadema letterario’ a Mariella Bernio, Francesca Misasi, Franco Casadei, Alessandro Izzi, Carla Sautto, Alessanndro Izzi. Premio Pegaso a Roberta Pisani, MaggiorIina Tassi, Mariassunta Tornaboni, Matteo Nerbi, Francesco Fedele, Claudiano Sironi, Arjan Kallco. Premio Selezione Carità è Donarsi: Tommaso Ferrari, Martina Alibani, Giulia Manfredi, Dino Eschini, Cascino Elisa, Lorenzo Berti, Mirco Epifani, Laura Inghirami. Premio Bontà: Del Frate Andretta; premio speciale solidarietà a Nicola Ciani; premio speciale libro fuori concorso a Andrea Scanzi. Premio speciale alla carriera a Peppe Voltarelli; premio alla cultura Marzia Carocci; premio speciale Arte Donna a Caterina Bianchi. Dopo la cerimonia ci sarà un convivio su prenotazione (333 4116922 o 338 5433970).

Angela Maria Fruzzetti