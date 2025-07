Ecco la fisionomia della nuova Terza

Per il ritorno in campo bisognerà attendere settembre. Così come, per la composizione del girone, bisognerà probabilmente aspettare il mese prossimo. Ma la Terza Categoria 2025/26 parte già da alcune certezze. Non ci saranno La Libertà Viaccia, vincitrice del campionato, la Polisportiva Carraia che si è aggiudicata i playoff e l’Eureka che ha sollevato al cielo la Coppa Faggi vincendo poi il torneo regionali riservato alle vincitrici delle coppe provinciali: tutte e tre disputeranno la Seconda Categoria 2025/26. Non ci sarà, ma per motivi diversi, anche il Montepiano: il club, che già nella passata stagione non si era presentato ai nastri di partenza, ha ufficialmente cessato l’attività. Poi ci sono le retrocesse dalla Seconda Categoria: c’è il Vernio, ripescato la scorsa stagione, che appare intenzionato a ripartire effettivamente dalla Terza (e che ha già ufficializzato Lorenzo Scilla come allenatore). C’è il San Giusto, che ha esternato la volontà di inoltrare domanda di ripescaggio: saranno le prossime settimane, sulla base della graduatoria di merito e delle eventuali defezioni di squadra che hanno già il diritto di giocare in Seconda, a dare parere positivo o negativo. Tra le protagoniste del prossimo campionato di Terza ci sarà il Tobbiana (anche se un ripescaggio per completamento organici non è da escludere a priori, per quanto adesso sia prematuro parlarne) e Las Vegas, che dopo l’addio di Albert Shehaj (passato al Chiesanuova, in Seconda) dovrà ufficializzare il nome del nuovo allenatore. Ci saranno Carmignano, Bacchereto, Paperino San Giorgio, Prato Sport e BGV Soccer. Potrebbe esserci ancora La Briglia, salvo eventuale fusione con la CDP Vaianese. Ma ci saranno sicuramente società della Piana fiorentina, per arrivare a quota sedici compagini: probabile la conferma del Colonnata e dell’Atletico Esperia, potrebbe esserci ancora il San Lorenzo Campi. La base del mosaico, in ogni caso, c’è già: mancano le ultime tessere, che saranno comunque poste nel corso delle prossime settimane.

G.F.