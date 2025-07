La Polisportiva Naldi c’è: "Ora alziamo l’asticella"

"Per noi si trattava della stagione del ritorno in Seconda Categoria a sei anni di distanza dall’ultima volta. Sapevamo che avremmo trovato un torneo impegnativo e l’obiettivo primario era quello di salvarci e ci siamo riusciti, correggendo il tiro a stagione in corso su alcune cose. In fin dei conti, non possiamo non essere soddisfatti". Mauro Bianchi, presidente della Polisportiva Naldi, ha così tracciato un bilancio del rendimento evidenziato dal club nella scorsa annata. Il sodalizio carmignanese, dopo alcune buone stagioni in Terza Categoria (impreziosite dalla vittoria della Coppa Faggi nel 2020, pochi giorni prima del lockdown) era tornato in Seconda la scorsa estate, per la prima volta dal 2018. Alla sfida si era presentata una rosa composta dai vari Gasparri, Monni, Gelsumini, Conti, Salliu, Nesti, Martinelli, Compagnin, Cavaciocchi, Checchi, Di Gioia, Velleca, Fabbri, Nesi, Cioni, Colligiani, Marradi, Manichi, Camerini, Antenucci, Cardamone, Ballerini, Matulli e Minelli, guidata dall’esperto coach Alessandro Celadon. La salvezza, dopo un primo scorcio stagionale a corrente alternata, è arrivata con l’arrivo del nuovo tecnico Francesco Campolo (che aveva iniziato la stagione in Prima Categoria, al CSL Prato Social Club) e con alcuni innesti di mercato. E in raggruppamento combattuto com’è stato il girone F, la Polisportiva Naldi ha alla fine chiuso al nono posto con 35 punti (grazie alle dieci vittorie e ai cinque pareggi ottenuti nell’arco delle trenta gare del torneo). Sono state 35 le reti segnate, a fronte delle 56 subìte che rappresentano sicuramente il primo aspetto da migliorare in vista del prossimo campionato. Numeri che evidenziano ad ogni modo una squadra capace da un lato di incassare i colpi e di vincere di riffa o di raffa, senza lasciarsi abbattere. E per il futuro, la dirigenza ha scelto la strada della continuità: in panchina è stato confermato Campolo ed il prossimo 22 luglio dovrebbe essere presentata la rosa che prenderà parte alle Seconda categoria 2025/26. Con rinnovate ambizioni. "Lo scorso campionato è servito anche per abituarsi di nuovo alla categoria – ha concluso Bianchi – sono sicuro che faremo tesoro di quel che ci ha insegnato la scorsa stagione. Obiettivi stagionali? Far bene e confermarci competitivi, innanzitutto. E provare ad alzare l’asticella, provando ad inserirci nella lotta per i playoff".

Giovanni Fiorentino