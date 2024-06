Rodriguez-Moser, il giorno del sì. Tutti i segreti del matrimonio vip

Artimino (Pisa), 30 giugno 2024 – Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser oggi pomeriggio, alle 18, pronunceranno il loro sì all’interno della tenuta di Artimino (Carmignano) davanti a 200 invitati fra parenti e amici e poi grande festa sino a notte fonda. E’ un matrimonio lungo tre giorni e tre notti: la coppia è arrivata in auto venerdì pomeriggio per poi dirigersi a Firenze per partecipare ad alcuni eventi mondani legati alla partenza del Tour de France , come l’inaugurazione del negozio Tissot. Ieri l’arrivo dei familiari con i quali hanno cenato in un ristorante, La Cantina del Redi , affittato interamente così come villa La Ferdinanda, un tempo residenza estiva dei Medici, che da ieri è protetta da un cordone di sicurezza che coinvolge tutte le forze dell’ordine, voluto proprio dalla Questura.

Oggi nel borgo di Artimino potranno entrare solo i residenti, il viale Papa Giovanni XXIII che conduce alla villa è diventato a senso unico e all’entrata ci sarà un servizio di vigilanza privata. Cecilia Rodriguez indosserà un vestito dell’Atelier Emé di Verona per il quale l’influencer è stata una delle indossatrici, le scarpe saranno di Casadei e l ’hair style di Aldo Coppola di Milano, il salone al quale Cecilia si affida da tempo. L’attesa dei fans è anche per gli invitati fra i quali figurano nomi noti del mondo dello spettacolo, tra cui Andrea Damante e l’influencer Giulia De Lellis, poi il cantante Tananai che accompagnerà la cerimonia e la serata.

La sorella più famosa Belen sarà la damigella d’onore e paggetti i figli della showgirl, Santiago e Luna Marì. I testimoni, invece, saranno i fratelli degli sposi: Jeremias Rodriguez e un amico per Cecilia e per Ignazio, Carlo e Francesca Moser. Il matrimonio sarà celebrato con rito civile da un amico della coppia e fra gli ospiti è dato quasi per certo Alfonso Signorini, direttore editoriale della rivista Chi .

È circolata anche la voce della presenza di Piersilvio Berlusconi e della compagna Silvia Toffanin in quanto Cecilia Rodriguez più volte è stata ospite del talk show Verissimo dove ha parlato del suo matrimonio: alla villa di Artimino, in realtà, tutto è possibile perché all’interno c’è la pista di atterraggio e decollo per elicotteri.

Top secret il catering e il menu mentre per la cena di ieri sono stati ordinati i semifreddi alla gelateria La Torre di Sandro Cioni che ha ideato anche 3 gusti di gelato, dedicati a Cecilia e Ignazio. A chiudere la festa non mancherà lo spettacolo pirotecnico. Alcuni ospiti lasceranno Artimino questa sera, altri resteranno perché domani ci sarà il brunch in piscina.