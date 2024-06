Moser-Rodriguez, nozze da sogno. Artimino fa il pieno di celebrità

ARTIMINO (Prato)

La marcia nuziale suona tra le colline pratesi e annuncia l’evento più glamour dell’estate: il matrimonio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La cerimonia civile si svolgerà domenica ad Artimino nella splendida cornice della villa medicea La Ferdinanda, anche conosciuta come la Villa dei Cento Camini, con tanti vip invitati, tra i quali sicuramente compariranno la sorella Belén, accompagnata dai figli, il dj Andrea Damante e l’influencer Giulia de Lellis. A intrattenere il pubblico un cantante di eccezione: Tananai, reduce dal successo di “Storie Brevi“, cantata in compagnia di Annalisa. I futuri sposi si sono conosciuti nel 2017, durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più separati.

La coppia ha anche lavorato insieme, come conduttori dalla seconda alla quarta edizione di “Ex On The Beach“, il programma in onda su Mtv. Ma chi sono e da dove provengono? Ignazio nasce a Trento ed è un ex ciclista, figlio del campione Francesco Moser. Fino al 2014 corre su strada, ma i successi non lo fermano dal ritirarsi e dal dedicarsi all’azienda vitivinicola di famiglia. Nel 2017 decide di comparire in tv come opinionista per il Giro d’Italia, fatto che gli aprirà la strada per il “GF Vip“ e, poi, quella per “L’Isola dei Famosi“. Cecilia Rodriguez, invece, è sorella di Belén, nasce in Argentina e poi si trasferisce in Italia dove posa come modella per alcune copertine. Partecipa, poi, al “Chiambretti Night Show“ e dopo varie esperienze televisive e non solo, eccola nel programma di Mediaset in cui conoscerà il futuro marito.