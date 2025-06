Il centro buddhista di Pomaia celebra i 90 anni del Dalai Lama

Pomaia, 30 giugno 2025 - Il 6 luglio 2025, leader spirituale del Tibet, compirà 90 anni: un'occasione straordinaria per rendere omaggio a una vita interamente dedicata ai valori universali di pace, compassione e libertà.

L'Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia, in preziosa collaborazione con la Comunità Tibetana in Italia, celebrerà questo significativo anniversario con due giornate speciali, aperte a tutti con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Ecco il programma dettagliato delle celebrazioni: il 5 luglio la giornata si aprirà all'alba (5:15 – 7:00, ora italiana) con la diretta streaming della Cerimonia di offerta di lunga vita a Sua Santità dal Tempio Tibetano Principale di Dharamsala. Alle 10, sarà inaugurata una mostra fotografica sulla vita del Dalai Lama e l'Altopiano tibetano, curata dalla Comunità Tibetana in Italia, visitabile gratuitamente per due giorni nel Cortile principale. Nel pomeriggio, alle ore 16:00, il Coffee shop dell'Istituto ospiterà il ‘Bookclub della compassione’, che inaugurerà un percorso di lettura mensile dei libri del Dalai Lama, partendo da "Una voce per chi non ha voce" (HarperCollins edizioni).

Alle 18, sempre sul tema del libro, si terrà la presentazione ufficiale di "Una voce per chi non ha voce. Oltre settant’anni di lotta per la mia terra e il mio popolo". L'evento, trasmesso anche in livestreaming su Instagram dal Giardino del Tè, vedrà la partecipazione dei ven. Ghesce Tenzin Tenphel e Ghesce Jampa Gelek, di Lucia Landi (Presidente dell’Istituto), Nyima Dhondup (Vice Presidente della Comunità Tibetana in Italia) e Marco Ventura, studioso di libertà religiosa e diritti umani. Il libro offre nuove prospettive sulla lotta non violenta per il Tibet e le sfide attuali del suo popolo. La serata culminerà alle 21:00 con danze e canti della cultura e tradizione Tibetana, a cura della Comunità Tibetana e dell’Associazione Donne Tibetane in Italia, presso la Tensostruttura. Seguirà, alle 21:45, il concerto del cantautore italo-tibetano Tashi, che presenterà il suo EP d'esordio "Per un soffio", un viaggio emozionale tra sonorità ambient ed emo.

La giornata del 6 luglio, giorno del compleanno, inizierà nuovamente con la diretta streaming da Dharamsala (ore 5:15 – 7:00, ora italiana) del programma pubblico in onore del 90° compleanno del Dalai Lama. Alle ore 10:00, la Tensostruttura accoglierà il momento centrale del "Buon compleanno Sua Santità il XIV Dalai Lama del Tibet", con la recitazione delle preghiere di lunga vita insieme ai Maestri residenti, alla Comunità Tibetana e agli studenti. Seguiranno, alle 11:00 circa, danze e canti di buon auspicio della tradizione tibetana. Il culmine della festa sarà alle 11:30 con il taglio della torta per festeggiare il 90esimo compleanno. Alle 12:00, le preghiere di Sangso (porta fortuna) e le danze a cura del gruppo Pema Gorshe dell’Istituto daranno ufficialmente il via all'Anno della Compassione. Nel pomeriggio, alle 16:00, sarà possibile partecipare a una visita guidata dell’Istituto con la ven. Carla Tsultrim (offerta libera). La giornata si concluderà alle 17:30 al Giardino del Tè (e in livestreaming su Instagram) con un'opportunità unica per porre domande e curiosità sul Dalai Lama a Massimo Corona, tra i fondatori dell’Istituto e discepolo di lunga data di Sua Santità.