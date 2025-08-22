SuperEnalotto oggi 22 agosto 2025: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Milano, 22 agosto 2025 – Ritorna la caccia ai numeri vincenti, oggi venerdì 22 agosto, di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Ancora una volta nessuno ha centrato il “6” al Superenalotto. È destinato a salire, quindi, il jackpot da 41,4 milioni di euro. Sono stati due, invece, i 5+1, ciascuno dei quali ha incassato oltre 183.771 euro.

L’ultimo “6” è stato totalizzato il 22 marzo Desenzano del Garda, quando un fortunato giocatore, con una schedina da cinque euro, si è aggiudicato il montepremi da 35,4 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni.

Segui la diretta dell’estrazione con noi a partire dalle ore 20.

Articolo in aggiornamento

Questi sono i numeri vincenti del Superenalotto, che insieme compongono la sestina vincente: 38 69 66 7 25 39

Numero Jolly: 17

Numero Superstar: 24

Queste sono le quote del SuperEnalotto: Punti 6: 0 0 euro

Punti 5+1: 2 vincono 183.771,32 euro

punti 5 4 vincono 29.686,14 euro

punti 4 468 vincono 264,07 euro

punti 3 15.250 vincono 24,04 euro

punti 2 235.868 vincono 5 euro

Superstar

6 stella (superbonus prima categoria) 0

5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0

5 stella 0

4 stella 3 vincono 26.407,00 euro

3 stella 84 vincono 2.404,00 euro

2 stella 1.162 vincono 100,00 euro

1 stella 7.517 vincono 10 euro

0 stella 15.603 vincono 5 euro

Ecco tutti i numeri estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in grassetto i numeri oro):

Bari – 77 43 54 27 51

Cagliari – 22 61 76 27 13

Firenze – 75 82 78 15 80

Genova – 18 28 60 37 50

Milano – 84 6 90 36 40

Napoli – 47 9 53 65 14

Palermo – 74 29 40 50 30

Roma – 79 5 15 8 26

Torino – 3 2 60 27 26

Venezia – 59 14 32 70 36

Nazionale – 48 9 4 88 52

Ecco i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, un gioco gratuito abbinato al Lotto in cui si vincono premi extra in base ai simboli estratti: 7-vaso, 24-pizza, 42-caffè, 16-naso, 3-gatta

I numeri vincenti del 10eLotto:

Numero Oro: Doppio Oro:

Extra:

Il gioco d’azzardo comporta rischi significativi per la salute mentale, fisica ed economica. Può portare a dipendenza, perdita di denaro e problemi relazionali. È importante giocare in modo responsabile e consapevole dei rischi associati. Se senti di avere difficoltà a controllare il tuo comportamento nel gioco, cerca supporto da professionisti o associazioni specializzate. Il gioco deve essere sempre visto come un divertimento, non come una fonte di guadagno.

Si stima che solo in Lombardia, l’anno scorso siano stati bruciati oltre 10 miliardi di euro fra slot e giochi online e che ci siano quasi 330 mila giocatori patologici. Ogni residente tra 18 e 74 anni, giocatore o non giocatore, spende online in media 1.544 euro all’anno, mentre la media lombarda è di 1.287 euro.