SuperEnalotto oggi 21 agosto 2025: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Milano, 21 agosto 2025 – Estrazione di oggi, giovedì 21 agosto, di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Ancora una volta nessuno ha centrato il “6” che valeva 40 milioni e 700mila euro. Per domani sera il palio 41,4 milioni di euro.

L’ultimo “6” è stato totalizzato il 22 marzo Desenzano del Garda, quando un fortunato giocatore, con una schedina da cinque euro, si è aggiudicato il montepremi da 35,4 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni.

Questi sono i numeri vincenti del Superenalotto, che insieme compongono la sestina vincente: 57 - 61 – 49 - 62 -56 – 86

Numero Jolly: 16

Numero Superstar: 53

Queste sono le quote del SuperEnalotto: Punti 6: /

Punti 5+1: /

punti 5 -5 vincite da euro 30.880,75

punti 4 -329 vincite da euro 484,03

punti 3 -12.756vincite da euro 37,26

punti 2 – 214.974vincite da euro 6,84

Superstar

6 stella (superbonus prima categoria) /

5+1 stella (superbonus seconda categoria) /

5 stella /

4 stella -2vincite da euro 48.403

3 stella -58 vincite da euro 3.726

2 stella -1.165 vincite da euro 100

1 stella – 8.234 vincite da euro 10

0 stella – 22.211 vincite da euro 5

Ecco tutti i numeri estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in grassetto i numeri oro):

Bari – 41 – 55 – 23 – 9 – 54

Cagliari – 52 – 26 – 51 – 34 – 47

Firenze – 23 – 78 – 17 – 35 – 86

Genova – 82 – 15 – 7 – 44 – 70

Milano – 19 – 86 – 22 – 77 – 73

Napoli – 39 – 48 – 82 – 70 – 15

Palermo – 5 – 25 – 88 – 54 – 87

Roma – 54 – 19 – 24 – 62 -9

Torino – 29 – 83 – 49 – 59 – 74

Venezia – 65 – 1 – 45 – 72 – 55

Nazionale – 10 – 60 – 88 -55 – 37

Ecco i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, un gioco gratuito abbinato al Lotto in cui si vincono premi extra in base ai simboli estratti:

20 festa

24 pizza

28 ombrello

33 elica

1 Italia

I numeri vincenti del 10eLotto:

Numero Oro: Doppio Oro:

Extra:

Il gioco d’azzardo comporta rischi significativi per la salute mentale, fisica ed economica. Può portare a dipendenza, perdita di denaro e problemi relazionali. È importante giocare in modo responsabile e consapevole dei rischi associati. Se senti di avere difficoltà a controllare il tuo comportamento nel gioco, cerca supporto da professionisti o associazioni specializzate. Il gioco deve essere sempre visto come un divertimento, non come una fonte di guadagno.

Si stima che solo in Lombardia, l’anno scorso siano stati bruciati oltre 10 miliardi di euro fra slot e giochi online e che ci siano quasi 330 mila giocatori patologici. Ogni residente tra 18 e 74 anni, giocatore o non giocatore, spende online in media 1.544 euro all’anno, mentre la media lombarda è di 1.287 euro.