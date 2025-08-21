Castiglion Fiorentino festeggia la Madonna del Bagno

Arezzo, 21 agosto 2025 – Castiglion Fiorentino celebra la Madonna del Bagno

Come ogni anno, l'ultima domenica di agosto, Castiglion Fiorentino rinnova la sua devozione alla Madonna del Bagno. La comunità, legata da secoli al Santuario e all'immagine di Maria Ausiliatrice con il Bambino, si ritroverà in preghiera e in pellegrinaggio, custodendo una tradizione che affonda le radici nella storia e che richiama ancora oggi numerosi fedeli.

I festeggiamenti prenderanno il via domenica 24 agosto, alle ore 17.00, con la Messa per i benefattori del Santuario, occasione in cui verrà festeggiato Mons. Marcello Colcelli per il suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale . Da lunedì 25 a venerdì 29 agosto il programma prevede celebrazioni quotidiane con Rosario e Messe serali, animate dalle confraternite, dalle associazioni di volontariato e dalle parrocchie del territorio. Lunedì sera con la Confraternita del Bagno e associazioni di volontariato; martedì con la Parocchia del Rivaio; mercoledì con le Parrocchie della Collegiata, Pieve di Chio, La Nave; Giovedì con le Parrocchie di Montecchio, Pievuccia e Pergognano e si terrà il concerto della Banda musicale di Castiglion Fiorentino, mentre venerdì 29 sarà la volta delle Parrocchie di Manciano, Brolio e Castroncello.

Sabato 30 agosto, alle ore 20.30, è in programma il tradizionale pellegrinaggio da Piazzale Garibaldi al Santuario, seguito dalla Messa celebrata da Mons. Álvaro Bardelli. Domenica 31 agosto sarà la giornata più solenne, dedicata a Maria SS. Ausiliatrice, titolare del Santuario: le Messe scandiranno l'intera giornata, culminando con la celebrazione solenne presieduta da Mons. Vittorio Gepponi.

La festa si concluderà lunedì 1° settembre con la Giornata del Ringraziamento e del Suffragio. La Messa delle ore 18.00 sarà celebrata da Mons. Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. In questa occasione i rioni di Castiglion Fiorentino renderanno omaggio alla Madonna del Bagno, suggellando la chiusura dei festeggiamenti.