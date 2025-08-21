Guasto a un treno Alta Velocità sulla Bologna-Firenze: caos a Santa Maria Novella

Firenze, 21 agosto 2025 – Mattinata da dimenticare per chi aveva programmato un viaggio in treno. Dalle 8,30 di stamani, a causa di un inconveniente tecnico ad un treno, nei pressi di Bologna, si sono sommati ritardi su ritardi. Dopo un’ora, finalmente, la circolazione è tornata regolare.

A Santa Maria Novella i passeggeri, sguardo smarrito e preoccupato, hanno iniziato a fissare i tabelloni, che segnavano fino a quasi due ore di ritardo per chi è diretto a Napoli.

"La circolazione è rallentata in direzione Firenze per un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Bologna. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti”, recitava stamani l’avviso. In balia dell’ennesimo guasto, stavolta soprattutto turisti arrivati per visitare l’Italia lungo le immancabili tappe di Napoli, Roma, Firenze e Venezia.

Ma la sospirata partenza slitta, nel migliore dei casi, di 25 minuti. Ma c’è anche un treno diretto a Napoli che segna 110 minuti di ritardo. Mezz’ora l’attesa per il treno diretto alla capitale.

“Il guasto si è verificato sul Frecciarossa Venezia-Napoli poco dopo Bologna - spiegano da Rfi -. Si è verificato alle 8.20 circa ed è stato poi risolto alle 9. Ci sono state ripercussioni su una decina di treni Av”.