Treni, giornata di disagi per i viaggiatori. Fiamme sui binari, sospese le linee

Firenze, 19 agosto 2025 – Due incendi di vegetazione vicino ai binari di linee ferroviarie in Toscana hanno causato nel pomeriggio di oggi, 19 agosto, il blocco temporaneo della circolazione dei treni.

Fiamme sulla linea Prato-Firenze

Un primo incendio con queste caratteristiche c'è stato sulla linea Firenze - Prato, dalle ore 15,45, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Castello e Prato. I treni hanno avuto ritardi, variazioni e cancellazioni. Sul posto i vigili del Fuoco. Bruciati 2.500 metri quadri di canneto nel sedime ferroviario vicino a via di Gonfienti, a Prato, tra piazzale degli Etruschi e via Firenze. Intervenute anche la Polizia di Stato e personale di Rfi.

Incendio nel Grossetano, fino a 150 minuti di ritardi

L'altro rogo vicino ai binari c'è - ed è la seconda volta che succede in modo analogo in pochi giorni - tra Grosseto e Alberese, sulla linea per Roma - Ventimiglia. Dalle 17 circa la circolazione ferroviaria è stata sospesa. Anche in questo caso vigili del fuoco sul posto per lo spegnimento del terreno andato a fuoco. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 150 minuti.

Disagi per pendolari e turisti

Giornata di disagi per pendolari e turisti a causa della sospensione della circolazione ferroviaria dovuta agli incendi che si sono propagati fino ai binari delle tratte Firenze-Prato e Grosseto-Pisa. Le ripercussioni sul traffico ferroviario sono state molto pesanti ed hanno coinvolto decine di viaggiatori sulle tratte interessate. La Protezione Civile con l’associazione “La Racchetta” ha distribuito bottigliette d’acqua. E’ stato attivato un servizio di autobus tra Firenze, Prato e Pistoia. La situazione si è normalizzata soltanto in serata.