Cronaca
CronacaIncidente a San Casciano, paura sull’Autopalio. Tra i feriti anche dei bambini
19 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
Incidente a San Casciano, paura sull’Autopalio. Tra i feriti anche dei bambini

Diversi i mezzi coinvolti sulla superstrada all’altezza dell’uscita San Casciano. Le persone coinvolte non sarebbero in gravi condizioni

Una macchina coinvolta nell'incidente sull'Autopalio

Una macchina coinvolta nell'incidente sull'Autopalio

Firenze, 19 agosto 2025 – Brutto incidente sulla Firenze-Siena avvenuto nella tarda serata di oggi, 19 agosto. Secondo le prime informazioni sono due i mezzi coinvolti nello scontro frontale che si è verificato nei pressi dell’uscita San Casciano intorno alle 22.

L’Autopalio è stata chiusa in entrambe le direzioni fino a tarda notte. Dalle prime informazioni sarebbero coinvolte almeno 7 persone tra cui una famiglia di turisti con dei bambini. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Torregalli con le ambulanze del 118. Non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai soccorritori, la polizia stradale di Siena e il personale Sicurverde. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Lunghe code si sono formate in entrambe i sensi di marcia. 

