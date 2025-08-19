Incendio sulla linea ferroviaria, sospesa la circolazione dei treni

Firenze, 19 agosto 2025 – Incendio nel pomeriggio di oggi, 19 agosto, a Prato. Le fiamme hanno coinvolto 2500 mq circa di un canneto che si trovava sul sedime ferroviario nei pressi di via di Gonfienti tra piazzale degli Etruschi e via Firenze, sulla linea Prato-Firenze. Per questo, come rende noto Trenitalia, la circolazione dei treni è stata interrotta intorno alle 15.45. Sospeso il servizio tra le stazioni di Prato Centrale e Firenze Castello dove è stato attivato un servizio di spola con bus.

“I treni Intercity e Regionali possono subire ritardi – si legge sul sito di Trenitalia – I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni secondo il seguente programma”. Sul posto i vigili del fuoco di Prato con quattro squadre e una di volontari. Sono intervenuti anche polizia e personale delle Ferrovie dello Stato.

Fiamme anche sulla linea Roma-Pisa. La circolazione ferroviaria è stata sospesa alle 16.50 nella provincia di Grosseto tra le stazioni di Alberese a Albinia. Sul posto i vigili del fuoco.