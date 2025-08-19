La storia a piccoli passi

La storia a piccoli passi
Incendio sulla linea ferroviaria, sospesa la circolazione dei treni
19 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
  Incendio sulla linea ferroviaria, sospesa la circolazione dei treni

Incendio sulla linea ferroviaria, sospesa la circolazione dei treni

Cancellazioni e ritardi per alcuni convogli regionali. Fiamme anche sulla linea tra Alberese ed Albinia, anche qui è stata sospesa la circolazione. Sul posto i vigili del fuoco

L’incendio che si è sviluppato sulla linea ferroviaria a Prato

Firenze, 19 agosto 2025 – Incendio nel pomeriggio di oggi, 19 agosto, a Prato. Le fiamme hanno coinvolto 2500 mq circa di un canneto che si trovava sul sedime ferroviario nei pressi di via di Gonfienti tra piazzale degli Etruschi e via Firenze, sulla linea Prato-Firenze. Per questo, come rende noto Trenitalia, la circolazione dei treni è stata interrotta intorno alle 15.45. Sospeso il servizio tra le stazioni di Prato Centrale e Firenze Castello dove è stato attivato un servizio di spola con bus.

“I treni Intercity e Regionali possono subire ritardi – si legge sul sito di Trenitalia – I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni secondo il seguente programma”. Sul posto i vigili del fuoco di Prato con quattro squadre e una di volontari. Sono intervenuti anche polizia e personale delle Ferrovie dello Stato.

Fiamme anche sulla linea Roma-Pisa. La circolazione ferroviaria è stata sospesa alle 16.50 nella provincia di Grosseto tra le stazioni di Alberese a Albinia. Sul posto i vigili del fuoco.

