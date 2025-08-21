Arezzo, 21 agosto 2025 – Esce il 23 agosto “Zig Zag e il Baule Magico”, il libro per bambini nato e ambientato ad Arezzo
Il 23 agosto 2025 sarà pubblicato in esclusiva su Amazon “Zig Zag e il Baule Magico”, un racconto
illustrato per bambini e ragazzi che unisce avventura, amicizia e fantasia.
Protagonista è Zaccaria Zig Zag, un bambino che nasce e vive ad Arezzo, capace di trasformare la
gioia in pura magia, che scoprirà un mondo incantato attraverso un antico baule da viagg io. Una
fiaba pensata per piccoli e grandi lettori, caratterizzata da illustrazioni vivaci e un linguaggio semplice
e coinvolgente.
Il libro nasce dal progetto culturale Il Baule Magico – Scuola di magia e stregoneria, ideato da
Sabrina Gudini titolare di Creativart Arezzo, realtà che da oltre 15 anni propone corsi di disegno,
pittura e laboratori creativi per bambini.
Autore del volume è Riccardo Serafini, che ha dato forma narrativa al mondo di Zig Zag e alla Scuola
di Magia il Baule Magico, affiancando l'esperienza educativa di Sabrina con una fiaba originale
destinato a bambini e famiglie.
“Zig Zag e il Baule Magico” sarà disponibile dal 23 agosto 2025 in esclusiva su Amazon.