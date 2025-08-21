La storia a piccoli passi

21 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Protagonista è Zaccaria Zig Zag, un bambino che nasce e vive ad Arezzo, capace di trasformare la gioia in pura magia, che scoprirà un mondo incantato attraverso un antico baule da viaggio

Arezzo, 21 agosto 2025 –  Esce il 23 agosto “Zig Zag e il Baule Magico”, il libro per bambini nato e ambientato ad Arezzo

Il 23 agosto 2025 sarà pubblicato in esclusiva su Amazon “Zig Zag e il Baule Magico”, un racconto

illustrato per bambini e ragazzi che unisce avventura, amicizia e fantasia.

Protagonista è Zaccaria Zig Zag, un bambino che nasce e vive ad Arezzo, capace di trasformare la

gioia in pura magia, che scoprirà un mondo incantato attraverso un antico baule da viagg io. Una

fiaba pensata per piccoli e grandi lettori, caratterizzata da illustrazioni vivaci e un linguaggio semplice

e coinvolgente.

Il libro nasce dal progetto culturale Il Baule Magico – Scuola di magia e stregoneria, ideato da

Sabrina Gudini titolare di Creativart Arezzo, realtà che da oltre 15 anni propone corsi di disegno,

pittura e laboratori creativi per bambini.

Autore del volume è Riccardo Serafini, che ha dato forma narrativa al mondo di Zig Zag e alla Scuola

di Magia il Baule Magico, affiancando l'esperienza educativa di Sabrina con una fiaba originale

destinato a bambini e famiglie.

“Zig Zag e il Baule Magico” sarà disponibile dal 23 agosto 2025 in esclusiva su Amazon.

