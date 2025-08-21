Esce il 23 agosto “Zig Zag e il Baule Magico”, il libro per bambini nato e ambientato ad Arezzo Protagonista è Zaccaria Zig Zag, un bambino che nasce e vive ad Arezzo, capace di trasformare la gioia in pura magia, che scoprirà un mondo incantato attraverso un antico baule da viaggio