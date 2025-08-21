Arezzo, 21 agosto 2025 – Cortona, l'Istituto Vegni tra le eccellenze toscane: 750mila euro per i laboratori del futuro

A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, un importante risultato per la scuola di Capezzine

L'Istituto di istruzione superiore Angelo Vegni – Capezzine è tra i soli tre istituti toscani che hanno ottenuto un finanziamento ministeriale di 750mila euro per il potenziamento dei propri laboratori. Il risultato, reso noto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, premia le 54 scuole italiane selezionate tra oltre 430 candidature nell'ambito della realizzazione dei nuovi campus formativi innovativi della filiera tecnologico-professionale (4+2).

«Questo riconoscimento – dichiara la dirigente scolastica Iasmina Santini – è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità scolastica. Ringrazio il personale docente e non docente per l'impegno e la dedizione che hanno reso possibile questo traguardo: grazie a loro, possiamo continuare a offrire ai nostri studenti e alle nostre studentesse percorsi formativi all'avanguardia, capaci di coniugare tradizione, innovazione e stretto legame con il mondo del lavoro. Siamo una grande squadra di appassionati, risultati così arrivano quando tutti ci credono con entusiasmo!».

«È un risultato che premia il buon lavoro svolto dalla direzione scolastica e da tutto il gruppo docente - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - l'Istituto Vegni è uno dei fiori all'occhiello del territorio cortonese, perché oltre ad essere un polo scolastico peculiare, è anche un'attività che promuove le tipicità locali, nella continua sfida di coniugarle al futuro. Crediamo che questo importante finanziamento possa contribuire a rafforzare la competitività di una scuola che grazie a tutti gli insegnanti potrà offrire ai giovani una formazione sempre più innovativa».

L'Istituto Vegni offre un'ampia gamma di indirizzi: due di tipo tecnico (agrario e informatico) e due di tipo professionale (agrario e alberghiero). Proprio quest'anno prenderà inoltre il via la prima classe dell'indirizzo alberghiero quadriennale, una novità assoluta per il territorio, che si inserisce nella prospettiva di una formazione sempre più innovativa e vicina alle esigenze del settore enogastronomico e turistico.