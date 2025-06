A Prato il Convegno regionale dei Gruppi di preghiera di Padre Pio

Prato, 12 giugno 2025 - Per la prima volta dopo una lunga sospensione dovuta alla pandemia, torna il convegno regionale dei Gruppi di preghiera di Padre Pio, che quest'anno si terrà a Prato, diocesi nella quale esistono dieci gruppi attivi dedicati al Santo di Pietrelcina. L’incontro è in calendario per domenica 15 giugno e vede la collaborazione e il coinvolgimento della Misericordia di Prato, che curerà l’accoglienza dei partecipanti provenienti da tutta la Toscana. Quel giorno, nel pomeriggio, la presenza dei devoti del Santo sarà visibile a tutta la città perché è in programma una processione con recita del rosario dalla sede dell’Arciconfraternita in via Galcianese fino alla basilica di Santa Caterina de’ Ricci. È prevista la celebrazione della messa e anche il ricordo del dottor Guglielmo Sanguinetti, definito «braccio destro» di Padre Pio e tra i fondatori di Casa sollievo della sofferenza, ospedale con mille posti letto creato a San Giovanni Rotondo nel 1956.

«Nell’anno giubilare è stato deciso di riprendere questo appuntamento bello e importante – dice Manuela Nencini, coordinatrice diocesana dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio – e non poteva essere che Prato, città legata da sempre al Padre, ad accogliere l’iniziativa. Con noi ci sarà padre Luciano Lotti, segretario generale dei Gruppi di preghiera. Tutti sono invitati a partecipare».

Il programma inizia alle 15 con l’accoglienza nella sede della Misericordia e i saluti del proposto Gianluca Mannelli e di don Paolo Baldanzi, assistente diocesano dei Gruppi di preghiera, che leggerà un messaggio di saluto del vescovo Giovanni Nerbini. Poi ci sarà un ricordo del dottor Sanguinetti, originario di Borgo San Lorenzo e figura di spicco anche nel mondo della Misericordia. Dopo la benedizione degli stendardi dei vari Gruppi presenti, inizia la processione, alle 16,30, fino alla Basilica di Santa Caterina de’ Ricci, chiesa giubilare. Il percorso prevede il passaggio dal cimitero della Misericordia. Nella chiesa di San Domenico, alle 17, adorazione eucaristica e catechesi e alle 18 celebrazione della messa presieduta da padre Luciano Lotti e animata dal coro della Misericordia.