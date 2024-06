Il matrimonio Rodriguez-Moser. Artimino blindato: è già febbre vip

Artimino profuma di fiori d’arancio. Tutto pronto per le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che saranno celebrate domani alle 18 alla villa "La Ferdinanda". Già oggi il borgo sulle colline di Carmignano è off limits. Stasera al ristorante "La cantina del Redi" ci sarà la cena riservata solo alle due famiglie degli sposi: tutto il locale è stato opzionato quindi non ci saranno altri clienti ai tavoli. Il giardino esterno è stato schermato con pannelli oscuranti in modo che dalle abitazioni vicine nulla sia visibile. Artimino non è nuova a nozze vip ma in questa occasione è stato predisposto dalla questura di Prato un servizio di vigilanza imponente che coinvolge polizia, Digos, carabinieri, guardia di finanza oltre a vigili di Carmignano e Anc.

Dalle 15 di oggi a domenica fino alle 24 in piazza San Carlo e su tutta la viabilità di via Cinque Martiri, via Papa Giovanni XXIII e via della Chiesa ci sarà il divieto di transito e sosta con rimozione coatta su tutto lo spazio di piazza San Carlo e via Cinque Martiri, escluso i residenti, mezzi di soccorso e autorizzati. Viene istituito il senso unico sul viale Papa Giovanni XXIII compreso tra la via Don Baldini fino all’intersezione con via Cinque Martiri, con direzione verso la villa.

La villa medicea sarà chiusa e presidiata dalla vigilanza privata, il sindaco Edoardo Prestanti porterà i documenti per le nozze civili che saranno celebrate però da un amico della coppia. Alcuni ospiti lasceranno Artimino domenica sera dopo la festa, altri si fermeranno anche lunedì ed è stata messa a disposizione la piscina dove ci sarà un brunch. Cecilia ha fatto tappa più volte ad Artimino per seguire i preparativi chiedendo sempre la massima privacy.

Sandro Cioni, della gelateria La Torre, ha deciso di "ricordare" questo matrimonio con tre nuovi gusti di gelato: "Nozze con i fichi secchi" (grazie ai fichi di Daniela Daniele dell’azienda Puro Carmignano), "Luna di miele" e "Macedonia Rodriguez". Cecilia ha già assaggiato il gelato nei giorni scorsi ed ha apprezzato: "Il gelato è pronto per la cena – spiega Cioni – ma non sappiamo se lo prenderà il personale del ristorante o se la famiglia verrà in gelateria. Comunque, questi gusti saranno poi in vendita tutta l’estate come ricordo di questo straordinario appuntamento". Anche alla gelateria è stato richiesto di non fare fotografie ma resta comunque la gioia di aver contribuito, anche con un piccolo gesto, a nozze da favola.

M. Serena Quercioli