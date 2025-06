Zenith Prato: Kouassi resta, Banchelli in arrivo e mercato attaccanti in attesa

L’organico è quasi ultimato in casa Zenith Prato per la prima squadra. I direttori sportivi Marco Magni e Francesco Settesoldi hanno incassato anche l’ok a rimanere del talentuoso centrocampista Kouassi, malgrado i vari corteggiamenti. Sul fronte arrivi, invece, è praticamente cosa fatta (anche se manca l’ufficialità) per il laterale Banchelli, classe 2001 ex Figline e Poggibonsi, reduce dall’esperienza all’Affrico in Eccellenza, che dovrebbe andare a sostituire il partente Fiaschi, il quale ha preferito cercare una collocazione in serie D. Rientreranno dai prestiti Castiello e Moretti, entrambi dal Lanciotto. Non saranno invece nella rosa della prossima stagione Messini, Fiore, ma soprattutto il laterale Perugi. La società resta vigile, ma senza la fretta di chiudere, sul mercato degli attaccanti, visto che sia Falteri che Cellai, i due gioiellini messi in mostra dai colori amaranto nella passata stagione, hanno espresso la volontà di cercare una squadra in serie: entrambi, ad ogni modo, hanno un biennale con la Zenith Prato, che è pronta a liberarli se arriverà una proposta economica soddisfacente per il cartellino. Sembrano leggermente raffreddati i contatti con il grande ex Caggianese, anche se la pista rimane aperta. La dirigenza amaranto sembra più intenzionata ad attendere l’evolversi delle trattative, per poi piazzare un colpo o due, eventualmente, in chiusura di mercato. Per blindare la porta, invece, dopo l’ok di Brunelli in via del Purgatorio si sono gettati a capofitto sul giovane Caroti, classe 2005, decidendo al contempo di mandare Landini, estremo difensore prodotto del vivaio, a farsi le ossa in prestito in Promozione o in Prima categoria. A centrocampo la società ha incassato l’ok di Saccenti e sta cercando di blindare anche Nistri, per farlo diventare un pilastro delle prossime stagioni: il suo cartellino è di proprietà del Tau Calcio, ma il giocatore non vedrebbe male la possibilità di fare un campionato di vertice con i colori amaranto. Molto vicino a dare l’ok per la permanenza anche Toccafondi.

L.M.