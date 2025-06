Prato trionfa nella Supercoppa provinciale pratese contro Montemurlo

"Siamo soddisfatti dell’evento e della risposta ottenuta dal pubblico e dalle istituzioni. Una manifestazione che vorremmo riproporre anche per il prossimo anno, magari con qualche modifica". Sandro Ciardi, il principale organizzatore dei Torneo dei Rioni di Prato di calcio, ha così tirato le somme della "Supercoppa provinciale pratese" che ha visto sfidarsi due sere fa al Nelli di Oste il Rione Popolesco (campione in carica del Torneo dei Rioni montemurlese) ed i Rossi di Santa Trinita (che si sono aggiudicati la prima edizione dell’omologo torneo del capoluogo). E non è mancato lo spettacolo: a vincere l’inedito scontro sull’asse Prato – Montemurlo sono stati i pratesi, capaci di imporsi per 5-2 sui padroni di casa. I Rossi di coach Santoro si sono presentati sul terreno di gioco con Bucciarelli, Rossi, Manetti, Melani, Braccini, Robi, Mari, Lupetti, Piampiani, Mearini ed Algerino (con Cappelli, De Felice, Ferraro, Greco, Grilli, Maccioni, Marseglia, Querci e Scrima) mentre mister Perna ha schierato per i montemurlesi Ciafano, Gossetto, nesi, Signori, Del Vicario, Bloisi, Gianassi, Cortonesi, Riccio, Careccia e Lami (con Mosca, Morsiani, Silveri, Ferri, Gega e Rispoli subentrati). I Rossi sono partiti in quarta e sono riusciti ad andare a segno per ben tre volte nel corso del primo tempo: Robi ha aperto le danze alla mezzora, Mearini ha calato una doppietta per il 3-0 parziale. Querci ha siglato il gol del poker nella ripresa, prima che un rigore di Careccia consentisse al Popolesco di ridurre le distanze. Ferraro al 72’ siglava tuttavia la quinta rete per il sodalizio pratese, con Ciccone autore dell’ultima marcatura per il rione di Montemurlo. A consegnare il trofeo ai vincitori è stato il sindaco di Montemurlo Simone Calamai, presente sugli spalti. A breve entrambe le compagini saranno impegnate nei rispettivi tornei rionali: il Popolesco esordirà domani contro il Rione Novello, mentre i Rossi debutteranno il prossimo 25 giugno al Fantaccini di Iolo contro gli Azzurri. "E’ stato comunque uno "spot" per il calcio dei rioni, al netto del risultato a noi sfavorevole – ha commentato Michel Zuccaro, dirigente del Rione Popolesco – un’iniziativa senz’altro da ripetere. Per quanto ci riguarda, ci focalizzeremo sul nostro torneo e proveremo a difendere il titolo". Il ghiaccio, insomma, è stato rotto: la Supercoppa potrebbe diventare un "classico" del calcio estivo.

Giovanni Fiorentino