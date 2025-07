Sansone d’oro in vasca. Campione alle Universiadi

Era fra i favoriti della vigilia, nella stessa distanza che nel 2023 lo proiettò nell’olimpo dei migliori nuotatori italiani conferendogli il titolo di campione. Ed il pronostico è stato rispettato: Gianmarco Sansone ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 farfalla anche alle Universiadi in corso a Berlino, fermando il cronometro sul tempo di 51’’40. Il venticinquenne in forza all’Esseci era "esploso" definitivamente un biennio fa, vincendo la medaglia d’oro proprio nei 100 farfalla ai campionati italiani invernali. Un exploit che gli portò in dote la convocazione in Nazionale, da parte del direttore tecnico Cesare Butini, per i Mondiali di Doha 2024. E anche in quel caso, riuscì a salire sul podio, centrando insieme ai compagni di staffetta Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi e Alessandro Miressi la medaglia di bronzo nella 4X100 mista. Un’ascesa costante, che sta proseguendo a pieno ritmo: a 25 anni, il nuotatore poggese è nel pieno della maturità agonistica e può ancora togliersi soddisfazioni. Intanto, è riuscito ad aggiornare il medagliere "pratese" alle Universiadi: prima di lui, nell’ultimo biennio, sono stati Gioele Origlia e Lorenzo Bruni a salire sul podio "universitario": erano le Universiadi 2019 e la nuotatrice della Futura riuscì ad aggiudicarsi il bronzo nella staffetta 4X100 stile, mentre il pallanotista oggi in forza alla Rari Nantes Savona (allora venticinquenne e reduce oggi dai Mondiali di Singapore con il Settebello) conquistò l’argento. E per Sansone, di questo passo, chissà che non possano spalancarsi le porte di Los Angeles 2028: per allora avrà 28 anni, che per uno sport estremamente dispendioso sul piano fisico come il nuoto non sono pochi. Ma sulla base di questi risultati, provarci diventa un obbligo. Intanto, Poggio si gode il proprio campione: il sindaco Riccardo Palandri e l’assessore allo sport Piero Baroncelli, che già avevano premiato Gianmarco lo scorso anno, lo aspettano in Comune per tributargli un nuovo riconoscimento. "Aspettiamo Gianmarco di nuovo in palazzo comunale: vogliamo conferirgli un altro riconoscimento. Intanto complimenti da parte mia e di tutta Poggio a Caiano. Di Gianmarco – ha detto il primo cittadino poggese – mi ha colpito subito la modestia. Il nuoto è uno sport che richiede tanto impegno e costanza e lui è riuscito a collezionare un successo dopo l’altro. Ha tenuto alto il nome dell’Italia e di Poggio a Caiano".

Giovanni Fiorentino