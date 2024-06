Una notte show al matrimonio Rodriguez Moser: canta Tony Effe. Menu e ospiti

Carmignano (Prato), 1 luglio 2024 – Non solo un banchetto nuziale ma un vero e proprio show di luci e musica. Il post cerimonia del matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a villa “La Ferdinanda” di Artimino, nel comune di Carmignano, è stato un vero e proprio spettacolo con tanto di artisti quotati.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser subito dopo il "sì". Fonte: Instagram Cecilia Rodriguez

Con, in particolare, Tony Effe, che canta con Gaia uno dei tormentoni dell’estate, “Sesso e samba”. Il cantante si è esibito in quello che alla fine è diventato un quartetto, con lo stesso artista, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e la sorella Belen. Il tutto su un vero e proprio palco, che era stato allestito al centro del grande spazio esterno dove erano stati sistemati i tavoli per il banchetto.

Un menu che ha rispettato la tradizione italiana. Oltre ai classici antipasti, come primo piatto sono stati serviti tagliolini di pasta fresca con tartufo nero e toma piemontese e come secondo un filetto di vitello cotto a bassa temperatura con spinaci, cialda di patate e verdure.

Ad allietare la serata, anche una vera e propria orchestra formata in particolare da violini. A creare l’atmosfera anche fasci di luce che hanno attraversato tutto lo spazio esterno. Ad effetto anche l’ingresso degli sposi per la cena, ingresso avvenuto dalla scalinata della villa.

Durante e dopo il banchetto gli invitati si sono scatenati con i balli, grazie anche a un gruppo spettacolo salito sul palco che ha interpretato brani pop di diversi autori, tra cui Cesare Cremonini. Scatenato Ignazio Moser, che lasciato il vestito molto elegante ma formale della cerimonia ha indossato prima una camicia con un gilet.

Cambio d’abito anche per Cecilia Rodriguez, che ha optato sempre per un abito bianco lungo. Non ha mancato il cambio d’abito anche la sorella Belen, con un vestito lungo ma meno impegnativo del pur elegante look con cui si è presentata per il ruolo di damigella d’onore.

Tanti gli invitati famosi. C’erano diversi sportivi. Oltre a Nicola Ventola, molto amico di Ignazio Moser, si sono visti anche la medaglia d’oro olimpica nella sciabola Aldo Montano e Marvin Vettori, campione di arti marziali miste, molto conosciuto dagli appassionati della disciplina.

A notte inoltrata è arrivato il fatidico momento della torta nuziale. Una torta classica, imponente, bianca e a strati. Erano almeno le due di notte quando è partita la discoteca. Alla consolle a mettere i dischi Andrea Damante, deejay, modello e volto televisivo.