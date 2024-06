Matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la cerimonia e il banchetto, il racconto

Carmignano (Prato), 30 giugno 2024 – Lo sposo sorridente, con un fiore bianco all’occhiello, l’abito classico e la cravatta chiara, attende di fronte alla villa di Artimino la sua sposa. Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è l’evento dell’estate in Toscana.

Tanti vip per l’ex ciclista professionista e la showgirl e sorella di Belen Rodriguez. E un cantante d’eccezione per la festa: Tananai, che proporrà i suoi successi. Una festa da sogno che è iniziata nel tardo pomeriggio. Alle 18 il matrimonio civile, celebrato da un amico della coppia che ha avuto l’autorizzazione dal Comune di Carmignano, quindi il banchetto nuziale. Sono circa duecento gli invitati con tanti familiari della coppia.

Ignazio Moser prima dell'inizio del matrimonio con Cecilia Rodriguez di fronte alla villa di Artimino

Da una parte i parenti arrivati dall’Argentina per Rodriguez, dall’altra la grande famiglia Moser con in testa il capostipite, l’ex gloria del ciclismo internazionale Francesco Moser, che ha poi passato la passione per le due ruote al figlio, che è stato atleta di buon livello.

Belen Rodriguez

Emozionata Belen Rodriguez, con i figli e il nuovo compagno. E’ lei la damigella d’onore per la sorella. Carabinieri e vigilanza privata sono impegnati per la sicurezza nella zona e tenere lontano i tanti curiosi che in queste ore hanno affollato le strade introno alla villa “La Ferdinanda”.

La sposa

Vestito a sirena bianco per la sposa. Il cui abito è stato confezionato nello stesso atelier del nord Italia che ha scelto Diletta Leotta per l’altro matrimonio vip dell’estate, quello che si è svolto in Sicilia e che ha visto anch’esso tanti vip. L’abito era incorniciato da un lunghissimo velo, che ha in qualche modo abbracciato gli sposi nel momento in cui, al termine della cerimonia, si sono scambiati un lungo bacio.

Il rito civile

Il rito civile si è svolto nel giardino della villa. In un angolo contronato da fiori bianchi. Un lungo corridoio fatto da un tappeto bianco divideva la platea, composta da sedie bianche. Gli sposi erano seduti su due sgabelli bianchi, di fronte a un tavolo sempre bianco.

Gli invitati

Cira duecento gli invitati, particolarmente emozionati nel momento in cui gli sposi hanno, separatamente, calcato il tappeto bianco. Emozionante in cui sono entrati i paggetti. Poi, per ultima, la sposa, visibilmente emozionata e con in mano un bouquet fatto di fiori bianchi e rosa.