Il vestito da sposa di Cecilia Rodriguez al matrimonio con Ignazio Moser

Carmignano (Prato), 30 giugno 2024 – Un vestito “a sirena” con uno spacco sulla schiena e un lunghissimo velo. Un abito che, in maniera unitaria, tutti gli invitati hanno giudicato come molto elegante.

C’era molto attesa per il vestito da sposa di Cecilia Rodriguez nel matrimonio con Ignazio Moser. Matrimonio che si è celebrato a villa “La Ferdinanda” ad Artimino, frazione di Carmignano, una splendida costruzione medicea da tempo location per matrimoni. L’abito di Cecilia Rodriguez è stato confezionato da un atelier del nord Italia.

Il momento del sì tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ad Artimino, frazione di Carmignano in provincia di Prato (Fonte Instagram Cecilia Rodriguez)

Si tratta della stessa “casa” che ha firmato un altro abito vip, quello di Diletta Leotta, volto di Dazn, nelle nozze con il portiere Luis Karius che si sono celebrate in Sicilia, anche in questo caso con molti invitati vip. Le foto di Cecilia Rodriguez hanno iniziato a girare subito di storia in storia su Instagram. E l’abito è piaciuto, con quell’effetto “wow” che le fan si aspettavano.