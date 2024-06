Belen Rodriguez, le lacrime di commozione al matrimonio della sorella Cecilia La cerimonia in Toscana a Artimino, in provincia di Prato. Vestito lungo di grande eleganza per la shogirl, damigella d’onore ai fiori d’arancio. Tanti invitati vip per la cerimonia che si è svolta nel pomeriggio di domenica 30 giugno