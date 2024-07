La festa non finisce: matrimonio Rodriguez Moser, giornata in piscina con gli invitati

Il giorno dopo la festa di Artimino, ancora musica e balli in Toscana. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno fatto le cose in grande per il loro matrimonio. E il lunedì intorno all’ora di pranzo si festeggia ancora.

Rivivi la notte di festa: il racconto

Ecco com’era l’abito di Belen Rodriguez alla festa

Diversi invitati al matrimonio di domenica sera, rimasti anche il giorno dopo, si sono ritrovati insieme agli sposi per un party a bordo piscina. A base di drink, chiacchiere, risate e soprattutto musica. Le storie su Instagram lo mostrano chiaramente: la festa continua. Sono rimasti, tra gli altri, anche l’ex calciatore Nicola Ventola, molto amico della coppia.

Belen Rodriguez balla in pista con Tony Effe

"Siamo marito e moglie – dice Cecilia Rodriguez abbracciata al neo-marito – Grazie a tutti, grazie di tutto questo amore”. Dress code libero per il party in piscina. Molti invitati erano in costume, altri hanno optato per vestiti informali sui toni del bianco.

La serenata dello sposo per la sposa

Una festa, quella del matrimonio, iniziata venerdì e che si conclude dunque con questo ultimo party. La coppia adesso tornerà a lavoro. Insieme, e con altri soci, gestiscono un loro brand di moda che ha nel commercio online il cuore di tutto.