Matrimoni in Toscana: le destinazioni più gettonate per le nozze (da favola e non)

Firenze, 2 luglio 2024 - La stagione dei matrimoni è ufficialmente iniziata, con il periodo più popolare che va da maggio a ottobre. In questi mesi, molte coppie sono impegnate negli ultimi preparativi per quello che sarà probabilmente il giorno più memorabile della loro vita. La Toscana continua a essere una delle location preferite non solo dagli sposi italiani, ma anche dagli stranieri e dai vip, come testimoniano le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ad Artimino o quelle a Montevettolini della figlia di Milly Carlucci, Angelica Donati, con il principe Fabio Borghese.

Secondo i dati dell'Osservatorio destination weddings in Tuscany effettuato dal Centro studi turistici per Toscana Promozione Turistica, nella nostra regione nel 2023 sono stai celebrati 2.600 matrimoni internazionali, il 12,5% in più rispetto al 2022, per un giro di affari. in aumento del 29,5%, che ha sfiorato i 170 milioni di euro. Spesa media a matrimonio? 65 mila euro, il 15,3% in più rispetto al 2022. Le location preferite per dire sì sono le ville, seguite da residenze storiche, agriturismi, castelli, borghi, hotel di lusso e resort.

Le destinazioni più ambite: Chianti e Valdorcia

Chianti e Valdorcia sono in cima alle preferenze degli sposi, vip e non, per le loro incantevoli colline, vigneti e paesaggi mozzafiato. Queste aree sono ideali per chi cerca autenticità e tranquillità. Molti sposi scelgono agriturismi o resort dove possono organizzare un "wedding weekend" e offrire agli ospiti un'esperienza completa. L’are del Chianti e della Valdorcia sono state scelte negli anni anche da numerosi vip per le loro nozze. Un esempio è il matrimonio della figlia di David Howell Evans, ovvero The Edge, chitarrista degli U2, che scelse, già nove anni fa, il Relais San Felice a Castelnuovo Berardenga. Più di recente, lo scorso anno, a Borgo Vignamaggio l'ex attaccante dell’Inter Joaquin Correa ha sposato Chiara Casiraghi.

Chianti e Valdorcia mete più gettonate per i matrimoni

Sposarsi a Firenze

Per chi preferisce il fascino storico e la comodità della città, le ville e i palazzi di Firenze rappresentano una scelta molto popolare. La città offre una combinazione perfetta di eleganza e storia, ideale per una cerimonia indimenticabile. Firenze ha ospitato celebrazioni memorabili, come il matrimonio dell'iconico musicista David Bowie con la modella Iman nel 1992, tenutosi nella suggestiva Chiesa episcopale di St. James, nel cuore della città. Oltre al matrimonio di Bowie, anche altre celebrità hanno scelto la città per le loro nozze, tra cui la star di Hollywood Kim Kardashian e il rapper Kanye West (oggi divorziati), che nel 2014 hanno optato per il maestoso Forte Belvedere per la loro sontuosa cerimonia.

Versilia e Isola d'Elba per chi sceglie di sposarsi al mare

C'è anche chi sceglie di pronunciare il fatidico sì sulla spiaggia. In Toscana le mete preferite sono Forte dei Marmi, Viareggio, Castiglioncello e l'Isola d'Elba. In Versilia, ad esempio, si sposeranno il prossimo 12 luglio Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi Massimo Ciavarro, e l'influencer Clizia Incorvaia.