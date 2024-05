Matrimonio in Versilia per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: dove è la festa

Forte dei Marmi, 13 maggio 2024 – Come si conviene a ogni matrimonio vip, molti aspetti sono ancora top secret. Ma Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro, si sposeranno a Forte dei Marmi.

La coppia, molto conosciuta, e che è nata al Grande Fratello, ha dunque scelto la Toscana e la Versilia per il sì. Come accade ormai a molte coppie note, come ad esempio Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Rodriguez e Ignazio Moser, che si sposeranno nel pratese a fine giugno.

Quello che sappiamo è che la coppia ha scelto un locale sulla spiaggia per il banchetto nuziale. Un matrimonio al quale saranno molti gli invitati vip. A cominciare dai genitori dello sposo, due volti noti del cinema italiano come Eleonora Giorgi e l’ex marito Massimo Ciavarro.

La scelta di Forte dei Marmi è significativa: proprio in Versilia Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi si conobbero, ai tempi del set di Sapore di Mare 2. I preparativi del matrimonio, che si celebrerà il 12 luglio, vanno avanti. La sposa avrà due abiti, firmati dal brand di moda Galia Lahav. Il resto dei particolari, dalla torta alle bomboniere, sarà una sorpresa.

La coppia si è conosciuta al Grande Fratello, dove entrambi sono stati concorrenti. Clizia Incorvaia, nata a Pordenone, ha vissuto a lungo in Sicilia. Ha lavorato in televisione tra l’altro partecipando anche a Pechino Express, è anche un’inlufencer. La coppia ha un figlio, nato nel 2022, Gabriele. “Sarà un matrimonio con tanti amici ma non troppi. Paolo avrebbe voluto un matrimonio con pochi intimi, ma la mia famiglia è grande. Saremo circa cento persone”, dice Clizia Incorvaia parlando della festa nuziale. Il viaggio di nozze sarà alle Maldive.

Clizia Incorvaia è molto legata alla suocera Eleonora Giorgi. La conosciutissima attrice, mamma dello sposo, affronta un periodo difficile, dopo la scoperta di un tumore al quale sta reagendo bene.