Le nozze da favola . Il sì di Cecilia e Ignazio alla villa La Ferdinanda

Un matrimonio con circa 200 invitati, di cui parleranno giornali e televisioni. L’estate e la stagione dei matrimoni parte col piede giusto per Artimino e ci sono grandi aspettative per il 30 giugno quando in questa location Ignazio Moser sposerà Cecilia Rodriguez. La tenuta di Artimino non è nuova a matrimoni vip e come sempre vige la riservatezza. Negli anni ci sono state nozze a dir poco fastose con l’affitto del complesso per diversi giorni, in particolare quando si sono celebrate quelle indiane. Da tutto il mondo scelgono di sposarsi ad Artimino e questa volta sono due personaggi televisivi. Ignazio Moser, nato a Trento nel 1992, oggi è un personaggio televisivo ed è anche un ex ciclista su strada e su pista, figlio di Francesco Moser.

E’ passato anche lui attraverso la casa del Grande Fratello Vip e naufrago sull’Isola dei Famosi, ha condotto con Cecilia (nata nel 1990, sorella della più famosa Belen), la seconda edizione di "Ex on the beach" su MTV. La coppia vive a Milano dove lavora nel settore dell’abbigliamento sportivo ed ha scelto villa La Ferdinanda dopo aver fatto un sopralluogo. "Cecilia e Ignazio avrebbero potuto scegliere tra migliaia di destinazioni – scrive Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano in un post – ma hanno scelto noi. Il 30 giugno il borgo di Artimino sarà protagonista di un evento mediatico di risonanza nazionale, il matrimonio di questa bellissima coppia e testimone della sposa sarà Belen Rodriguez". La villa medicea La Ferdinanda dispone di saloni che sono sedi distaccate dell’ufficio di stato civile ma ci si può sposare anche in giardino.

Cecilia Rodriguez comunica con i suoi fans attraverso Instagram ed aveva mostrato i preparativi del matrimonio già a gennaio con le foto della prova dell’abito da sposa, scelto in un atelier di Verona. E alla rivista Elle aveva confidato in merito alle nozze: "Non siamo pochi, ma saranno tutte persone che fanno parte della nostra vita", raccontando di essersi innamorata della campagna toscana, scoperta durante un viaggio con Ignazio. Questa campagna le ricorda la sua Argentina e il verde di Trento. Per ora non ci sono prenotazioni negli hotel di Carmignano legate alle nozze; forse la maggior parte degli invitati potrebbero ripartire in giornata. In ogni caso c’è attesa per quel week end che porterà qualche personaggio famoso ad Artimino e anche molti curiosi e fan di Moser e delle sorelle Rodriguez.

M. Serena Quercioli