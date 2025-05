La coppia di Uomini e Donne si sposa in Toscana: il matrimonio e la festa

Buti (Pisa), 25 maggio 2025 – Una grande festa di matrimonio con tanti invitati. E se in diversi non ricorderanno i loro nomi, gli spettatori di Uomini e Donne invece hanno ben presente Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, ex concorrenti dello show di Maria De Filippi. Che si sono conosciuti proprio durante il programma nel 2019 e che nella giornata di sabato 24 maggio si sono sposati in provincia di Pisa.

La coppia durante il brindisi davanti alla torta nuziale

E sui social si sprecano i commenti degli appassioanti della trasmissione, che mandano i loro auguri agli sposi. Lei, ligure, trent’anni compiuti da poco, è una modella e influencer da oltre un milione di follower su Instagram. Così come lo sposo, che di anni ne ha 36 e che è originario dell’Emilia Romagna. Una coppia che è nata davanti allo schermo e che ha una figlia piccola. Quando si conobbero, Andrea era un tronista della trasmissione, mentre Arianna una sua corteggiatrice. Fu un colpo di fulmine, si scelsero e divennero una coppia.

Un momento della cerimonia nuziale che si è svolta a Buti

L’epilogo, appunto, a Villa di Badia, nel comune di Buti. Un piccolo borgo diventato location per matrimoni e cerimonie. Borgo che è stato teatro sia del momento del “sì” che della festa nuziale.

Tanti, appunto gli invitati. La festa si è svolta prima con il matrimonio con rito civile. Quindi con il banchetto nuziale. Immancabili la discoteca e i fuochi d’artificio. A notte fonda per la coppia c’è stato addirittura un bagno in piscina. Presente anche la figlioletta della coppia, nata a febbraio del 2024. Proprio lo scorso anno, a giugno, la proposta di matrimonio. Ed è stata la bambina a portare le fedi ai genitori in un panierino.

"Sei davvero una grande mamma e la mia ti avrebbe amato moltissimo", ha detto lo sposo sull’altare quando la coppia ha letto le promesse. "Tu per me sei tante cose, sei presenza anche quando siamo lontani. Sei protezione ogni volta che mi vedi vulnerabile”, le parole invece della sposa. Il matrimonio di Buti dà il via alla stagione dei fiori d’arancio dei vip in Toscana, terra da sempre scelta per la qualità bellezza scenografica sia della costa che dell’entroterra.