Festa super esclusiva in Toscana: milionari internazionali, tra J Balvin e la star Nba

Montalcino (Siena), 24 maggio 2025 – Sono nomi che forse alla maggioranza del pubblico italiano possono non dire moltissimo. Ma si tratta di star internazionali, da milioni di follower sui social e da altrettanti milioni (ma di dollari) nei conti in banca. Festa super esclusiva a Montalcino nella serata di venerdì 23 maggio. A celebrare i suoi quarant’anni il cantautore colombiano J Balvin, uno dei grandi nomi della musica latinoamericana.

Affascinato come tante star dalla Toscana, ha così scelto la provincia di Siena e una residenza conosciuta per il ricevimento, il Castello della Velona. Diversi i nomi famosi invitati e che si sono puntualmente presentati. Tra questi anche la star del basket Nba Jimmy Butler, attualmente ai Golden State Warriors, ma che in carriera è stato il volto e l’anima anche dei Chicago Bulls. Una festa in cui J Balvin non ha badato a spese.

J Balvin, al centro, con camicia a righe rosse, insieme agli amici a Montalcino. Alla sua sinistra, in maglia nera, il campione Nba Jimmy Butler

Un pomeriggio di festa, poi la sera la cena per decine di invitati, tutti vestiti in abiti eleganti. In nottata tanta musica ma anche un mini casinò con roulette e altri giochi fatto installare apposta per l’occasione. J Balvin, all’anagrafe José Álvaro Osorio Balvin, ha computo quarant’anni lo scorso 7 maggio. In questo weekend, quello in cui è riuscito a radunare tutti gli amici, c’è stata appunto la festa. Colombiano, nato a Medellin, J Balvin è anche un produttore discografico.

Rap, bachata, reggae: sono molte le influenze nella musica di J Balvin, che ha raggiunto per diverse volte i primi posti delle classifiche internazionali. Ha vinto molti premi tra Latin Grammy Awards, Mtv Video Music Awards e altri riconoscimenti, con anche due nomination ai Grammy Awards. Alla festa tanti gli ospiti conosciuti. Tra questi Juan Manuel Barrientos, chef colombiano con due stelle Michelin, uno dei volti della cucina latinoamericana nel mondo.

Da sinsitra, il cantautore e produttore musicale colombiano J Balvin, un momento della cena di compleanno e Jimmy Butler, conosciutissimo giocatore del basket Nba

La cena si è svolta all’aperto. Almeno un centinaio gli invitati, sistemati su due lunghi tavoli illuminati con candelabri. Un’atmosfera suggestiva. Elegantissimo lo stesso Jimmy Butler, che per l’occasione ha indossato un completo gessato. Nel menu della serata molti prodotti del territorio toscano. Che gli invitati hanno particolarmente apprezzato. La festa è poi proseguita, in maniera più informale, anche il sabato.

Un party esclusivo che è destinato ad aprire la stagione delle grandi feste e dei soggiorni da mille una notte dei vip d’Oltreoceano in Toscana. In questo senso sarà un’altra estate a caccia di vip nelle campagne e nei luoghi più iconici, tanto cari alle star.