Sagre toscane nel weekend 24 e 25 maggio: ecco dove andare

Firenze, 24 maggio 2025 - Quali sono le sagre da non perdere nel weekend 24 e 25 maggio? Sono tanti gli appuntamenti da non perdere. Prelibatezze enogastronomiche che si accompagnano con buona musica e spesso anche con mostre e esposizioni. Un'occasione perfetta per visitare anche i paesi che ospitano le sagre stesse. Le fiere di paese sono una grande tradizione toscana. Si svolgono ovunque da nord a sud, sulla costa e nell'interno. E caratterizzano la bella stagione. A Celle sul Rigo, frazione di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, c'è ad esempio La Sagra dei Pici. Da non perdere la grande e tradizionale festa dedicata alla ciliegia a Lari, in provincia di Pisa.