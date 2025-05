La ’Sagra dei pici’ per gustare la pasta fatta con antica ricetta

Torna la “Sagra dei Pici” a Celle sul Rigo, frazione di San Casciano dei Bagni: appuntamento imperdibile, da venerdì 23 a domenica 25 maggio, per una sagra che giunge alla sua 54esima edizione. La Sagra dei Pici è organizzata dalla Società Filarmonica di Celle sul Rigo, con il patrocinio del Comune di San Casciano dei Bagni.

Venerdì 23 maggio, alle 19 inizio degustazione pici e prodotti tipici; alle 21 si esibiscono gli “Scirockati” con una selezione di musica rock anni ‘80 e ‘90. Sabato 24 maggio alle 19 inizio degustazione pici e prodotti tipici; alle ore 21 DJ set e musica dal vivo con Fabien Pizar e Manu Voice. Domenica 25 maggio alle 19 inizio degustazione pici e prodotti tipici; dalle 19:30 intrattenimento musicale con i Syntofunk, per una fantastica serata all’insegna della musica funk, soul e blues. Nella giornata di domenica è attivo un servizio gratuito di pullman dai parcheggi sino al centro del borgo.

"Ringrazio tutti coloro che si adoperano per far sì che ogni anno la sagra sia possibile, donne e uomini che mettono tantissimo tempo a disposizione della comunità per celebrare un piatto ma anche un momento di condivisione importante per una piccola realtà come Celle sul Rigo" è il commento di Gabriella Carletti, presidente della Società Filarmonica di Celle sul Rigo. "La sagra non è solo un gustoso momento di festa, ma un pezzo di vita fondamentale per la comunità di Celle sul Rigo e ringrazio tutto coloro che la rendono ancora possibile" dichiara la sindaca di Agnese Carletti.

Una sagra di comunità. Celle sul Rigo è un borgo dove oggi risiedono poco meno di 500 persone e per organizzare la Sagra dei Pici tutta la comunità si ritrova, nelle settimane precedenti, in momenti aggregativi e di socializzazione, per preparare i pici. Le persone si ritrovano per “appiciare” questa buonissima pasta, fatta solo con acqua e farina, realizzata rigorosamente a mano.