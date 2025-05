A Celle sul Rigo torna la sagra dei pici

San Casciano dei Bagni (Siena), 21 maggio 2025 – Torna la “Sagra dei Pici” a Celle sul Rigo, frazione di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena: appuntamento imperdibile, da venerdì 23 a domenica 25 maggio, per una sagra che giunge quest’anno alla sua 54esima edizione, ponendosi come una delle manifestazioni più longeve e apprezzate di tutto il territorio. La Sagra dei Pici è organizzata dalla Società Filarmonica di Celle sul Rigo, con il patrocinio del Comune di San Casciano dei Bagni, e fa parte del ricco cartellone di eventi di Valdichiana2025 – Capitale Toscana della Cultura. Il programma della 54esima edizione. Venerdì 23 maggio, alle ore 19 inizio degustazione pici e prodotti tipici; alle ore 21 si esibiscono gli “Scirockati” con una selezione di musica rock anni ‘80 e ‘90. Sabato 24 maggio alle ore 19 inizio degustazione pici e prodotti tipici; alle ore 21 DJ set e musica dal vivo con Fabien Pizar e Manu Voice.

Domenica 25 maggio alle ore 19 inizio degustazione pici e prodotti tipici; dalle 19:30 intrattenimento musicale con i Syntofunk, per una fantastica serata all’insegna della musica funk, soul e blues. Nella giornata di domenica è attivo un servizio gratuito di pullman dai parcheggi sino al centro del borgo. "Ringrazio tutti coloro che si adoperano per far sì che ogni anno la sagra sia possibile, donne e uomini che mettono tantissimo tempo a disposizione della comunità per celebrare un piatto ma anche un momento di condivisione importante per una piccola realtà come Celle sul Rigo." è il commento di Gabriella Carletti, presidente della Società Filarmonica di Celle sul Rigo. "La sagra non è solo un gustoso momento di festa, ma un pezzo di vita fondamentale per la comunità di Celle sul Rigo e ringrazio tutto coloro che la rendono ancora possibile." dichiara Agnese Carletti, Sindaca del Comune di San Casciano dei Bagni. Una sagra di comunità. Celle sul Rigo è un borgo dove oggi risiedono poco meno di 500 persone e per organizzare la Sagra dei Pici tutta la comunità si ritrova, nelle settimane precedenti, in momenti aggregativi e di socializzazione, per preparare i pici. Ogni anno tutte le persone del paese si ritrovano per “appiciare”, ovvero a realizzare questa buonissima pasta, fatta solo con acqua e farina, realizzata rigorosamente a mano, una tradizione che lega tutta la comunità da più di mezzo secolo.

La Sagra dei Pici ha consacrato questo piatto tipico del sud della Toscana, divenuto famoso in tutta la provincia e poi in tutta la Regione Toscana. Questo appuntamento ha inoltre permesso alla Società Filarmonica di Celle sul Rigo di mantenere in vita una Banda musicale, una Scuola di Musica, un Teatro ed un locale-cucina all’interno di uno splendido palazzo nel centro storico del borgo. Il Marchio Collettivo Geografico dei “Pici di Celle”. L’importanza della tradizione dei pici per Celle sul Rigo è sancita anche dalla volontà di continuare a valorizzarne e tutelarne la storicità. A questo proposito, da dicembre 2022, la Società Filarmonica di Celle sul Rigo ha registrato i “Pici di Celle” come Marchio Collettivo Geografico, ovvero un marchio che garantisce la provenienza geografica del prodotto, specificandone la zona di produzione, le sue specifiche caratteristiche e le tecniche con cui viene realizzato. I pici di celle sono realizzati secondo una ricetta tradizionale, che si tramanda da generazioni nel piccolo borgo toscano. I pici, esclusivamente fatti a mano, sono un piatto “povero” della tradizione rurale, per la semplicità degli ingredienti: acqua e farina (in alcuni casi, viene aggiunto anche un uovo). Prima venivano conditi solo con un po’ di “olio bono”; a Celle sul Rigo i pici vengono conditi con il sugo all’aglione o con il ragù di carne.