Cetona, inaugurata la mostra sul monumento ai caduti a Piazze

Cetona (Siena), 10 giugno 2025 – Presso la Sala San Lazzaro, in Piazza Vittorio Veneto a Piazze (frazione del Comune di Cetona), è stata inaugurata la mostra intitolata “La memoria e la gloria”, dedicata al monumento in onore dei caduti della Prima guerra mondiale, realizzato nel 1924 dallo scultore fiorentino Raffaello Romanelli. L’esposizione sarà visitabile fino al 31 agosto e rappresenta un importante momento di riflessione e valorizzazione storica e artistica per la comunità. Promossa dal Comune di Cetona, con il supporto dell’Associazione Piazze 2000, la mostra è sostenuta da Banca Tema e gode del patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Siena e Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, oltre a far parte del cartellone eventi di Valdichiana2025 – Capitale Toscana della Cultura. Il progetto scientifico è curato da Elena Marconi, con il coordinamento generale di Matteo Ceriana. All’organizzazione hanno contribuito gli uffici comunali dell’Area Cultura e dell’Area Tecnica, insieme a numerosi collaboratori e professionisti locali. L’esposizione è visitabile con i seguenti orari: dal 31 maggio al 10 agosto e dal 25 al 31 agosto, il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19; dal 12 al 24 agosto, da martedì a domenica con lo stesso orario. L'iniziativa prende le mosse dal restauro del monumento, realizzato grazie all’adesione del Comune di Cetona al programma nazionale “100 Anni – 100 Monumenti”, volto alla commemorazione del centenario della Prima guerra mondiale. L’intervento è stato completato nel 2018 grazie alla misura Art Bonus, con il sostegno della Regione Toscana e con fondi propri del Comune. Il monumento, scolpito in travertino e collocato nella piazza antistante la chiesa di San Lazzaro, fu voluto dal Marchese Domenico Grossi di Camporsevoli e donato alla comunità piazzese dall’artista Romanelli. L’opera, intrisa di forte valore simbolico, raffigura una scena intensa di combattimento, con un soldato morente accolto da un guerriero in armatura romana che sventola la bandiera, mentre un obelisco spezzato ne conclude la composizione. Le iscrizioni presenti sul basamento celebrano i caduti della Grande Guerra e ricordano l’origine del monumento stesso, reso possibile anche grazie a una fiera di beneficenza organizzata dal comitato locale. Nel 1987 il monumento è stato integrato con una nuova lapide commemorativa dei caduti della Seconda guerra mondiale, trasformandosi in luogo della memoria condivisa delle due guerre. La mostra nasce per onorare la memoria, approfondire la conoscenza dell’opera di Romanelli e raccontare l’identità di una comunità che, anche attraverso l’arte, ha voluto celebrare il coraggio dei suoi figli. L’iniziativa si inserisce inoltre nel più ampio progetto di riqualificazione dell’area monumentale di Piazze, che comprende anche il recupero della ex chiesa di San Lazzaro, oggi adibita a spazio civico grazie a un importante intervento di restauro eseguito nei primi anni 2000.

