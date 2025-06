San Gimignano, Ermal Meta e Giusy Ferreri in piazza Duomo per 'SangiMix'

San Gimignano (Siena), 19 giugno 2025 - Grandi ospiti a San Gimignano per SangiMix, che il 27 giugno, a partire dalle 18,30 fino all’1,30 di notte a ingresso libero, animerà Piazza Duomo con musica dal vivo e spettacoli. Note ed emozioni sul palco allestito in Piazza Duomo, dove si esibiranno Ermal Meta, che per l'occasione presenterà il suo nuovo libro ‘Le camelie invernali’, e Giusy Ferreri protagonista di un set pianoforte e voce con i suoi grandi successi. Sul palco suoni, corpi, voci che si alternano e si intrecciano: tra i protagonisti della serata il tenore Luca Minnelli, finalista di The Voice Senior, la cantante Sara Bradaschia, artisti, rapper e band locali.

Ermal Meta e Giusy Ferreri

E ancora: uno spettacolo poliedrico con acrobati del Cirque du Soleil e discoteca in piazza duomo col Dj Luciano Gaggia. Per l'occasione, in piazza Duomo saranno allestiti punti food & beverage di Poggio a Issi con i loro drink. L'evento, a ingresso gratuito, è organizzato e prodotto da Infospettacoli in collaborazione con Poggio a Issi. Dalle 18,30 alle 20,30 gli ospiti di Infospettacoli avranno in esclusiva la cena standing in un’area riservata.