La ciliegia e il suo borgo. Due settimane di feste tra sapori e tradizioni

LARI

La lunga celebrazione della Ciliegia di Lari, un marchio che da poco più di un anno può fregiarsi del riconoscimento di Igp, Igp, inizia questo fine settimana. E andrà avanti nel fine settimana successivo che gode del prolungamento del 2 Giugno. Una sagra quella di Lari che ha raggiunto l’edizione numero 67 e attrae visitatori da tutta la Toscana grazie alla sua popolarità e alla qualità. La ciliegia e i prodotti derivati soprattutto, ma le bellezze che fanno da contorno, il paesaggio e il Castello dei Vicari su tutti, completano un menù ricco di aspetti interessanti, menù che si completa con la sempre apprezzata cucina attiva giorno e sera in tutti i cinque giorni del calendario della sagra. Numerose le novità dell’edizione 2025 che ambisce a superare il record di presenze dello scorso anno che arrivarono a sfiorare quota 25mila. L’apertura di sabato vedrà i banchi del tradizionale mercato che a fianco delle ciliegia Igp porterà i prodotti tipici e i prodotti artigianali e la terza edizione di LariAgricola, la mostra mercato dei prodotti legati all’agricoltura. In più, la mostra dei lavori dei bambini della Scuola Primaria di Perignano e il primo Concorso Grafico "La Ciliegia Racconta Lari" realizzato dai ragazzi della scuola secondaria Luigi Pirandello di Lari. In questa edizione anche la nuova tisana alla Ciliegia di Lari Igp realizzata dalla Royal Tea di Fauglia, tisana che sarà disponibile per l’acquisto nello stand della ViviLari. Nella giornata di domenica, alle 11 nel salone Leopoldo del Castello dei Vicari, la conferenza sul tema "L’impollinazione come ponte tra esigenze produttive e di conservazione" tenuta dal Professor Antonio Felicioli biologo e ricercatore dell’Università di Pisa, mentre alle 18.30 la tanto attesa premiazione della Ciliegia D’oro che sarà preceduta dalla consegna di due importanti premi. Il premio alla memoria di Laura Paperini, imprenditore dell’anno, andrà ad Armando Mangini e il premio alla memoria di Sergio Gesi, atleta dell’anno, andrà al gruppo "I Giubilari". Non mancheranno spettacoli ed intrattenimento pomeridiano e serale.

Giuseppe Pino