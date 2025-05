Il matrimonio di Sam e Wendy in Toscana, esplosione di gioia e colori per la coppia social

Firenze, 28 maggio 2025 – Un matrimonio da favola tra sorrisi, fiori, fuochi d’artificio e panorami mozzafiato. Sam e Wendy sono i protagonisti di questo sogno d’amore coronato proprio oggi, 28 maggio, in Toscana. La coppia italo-britannica, seguitissima sui social, ha scelto la Tenuta Corbinaia, in provincia di Firenze, per sigillare le loro promesse. Wendy, originaria del Veneto, e Sam, inglese, hanno festeggiato in grande stile con amici e parenti, rendendo partecipi i loro follower (su Instagram sono quasi 800mila e se ne contano ben oltre il milione sui vari social) del grande evento.

Il 7 marzo del 2024 la proposta di matrimonio. E da quel giorno, un post dopo l’altro, i neosposi hanno reso il grande pubblico che li segue partecipe di ogni passo fino alle nozze. Non sono mancati i dettagli dell’addio al nubilato di Wendy e neanche quelli sulle bomboniere, realizzate a mano dalla giovane coppia. Un fidanzamento lungo circa 7 anni, la convivenza in Inghilterra insieme al loro cagnolino, durante il lockdown hanno deciso di aprire un profilo Instagram per raccontare la loro vita di coppia (e far imparare a Sam un po' di italiano) e hanno raggiunto subito un'incredibile popolarità.

Tantissimi i messaggi di auguri fin dai primi post riguardo alle nozze. Ma il clou è stato sicuramente raggiunto con l’immagine postata due giorni fa del loro abbraccio davanti al Duomo di Firenze. Poi oggi è apparso sulla loro pagina il carosello di foto della cerimonia. Un’esplosione di felicità e colore in una location magica come quella della campagna fiorentina.