L'amore ha trionfato nel 2024: quanti matrimoni vip in Toscana, riviviamoli

Firenze, 31 dicembre 2024 - Non c'è che dire: la Toscana archivia un 2024 nel quale i fiori d'arancio, i matrimoni di personaggi famosi, si sono presi la scena senza se e senza ma. Location esclusive e invitati altrettanto molto famosi. Le cronache mondane sono andate, è il caso di dirlo, a nozze con queste unioni a coronamento di lunghe storie d'amore. Da Castiglione della Pescaia alla Versilia, dalle ville lucchesi a quelle della provincia di Prato, le coppie vip non hanno badato a spese per la loro festa sontuosa. Come hanno fatto Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ad esempio. Ma non solo, si sono sposati anche chef famosi e volti della tv, oltre a un paio di conosciutissimi calciatori. Riviviamo insieme queste feste indimenticabili.