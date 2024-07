Il matrimonio di Cecilia e Ignazio. E Artimino diventa scenario da favola

Prato, 1 luglio 2024 – Un matrimonio che resterà nella storia di Artimino. Cecilia Rodriguez ieri alle 18 ha sposato Ignazio Moser nel giardino della villa medicea "La Ferdinanda". I due influencer che vivono a Milano hanno detto sì circondati da circa 200 invitati fra parenti e amici. Sabato sera c’è stato un momento di festa quasi pubblico perché la cena delle due famiglie si è svolta al ristorante "La Cantina del Redi", riservato esclusivamente a loro, e ad attendere la coppia in piazzetta c’erano i residenti, con applausi e auguri. Durante la cena un curioso fuori programma: Ignazio e il fratello di Cecilia, Jeremias sono scesi sotto la cinta muraria e hanno cantato "La nuova stella di Broadway" di Cesare Cremonini, in omaggio a Cecilia, coinvolgendo tutti i presenti.

Il bacio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Il menù della cena è stato scritto a mano da Erika Tolotti, illustratrice designer che si è ispirata agli ulivi di Carmignano per la cornice. Cosa hanno mangiato? Piatti toscani accompagnati da vini trentini: dai crostini misti alla pappa al pomodoro, salumi e formaggi, verdure e mini salsiccia grigliata. Ignazio ha portato i vini della tenuta di famiglia: il Wart Sauvignon Blue del 2021, il Moser Warth Teroldego del 2022 e il Brut Trento Doc 51.151, quest’ultimo prodotto per la prima volta nel 1984 e il numero si riferisce al record dell’ora conseguito da Moser a Città del Messico nel 1984. E proprio sabato Francesco Moser si è fatto vedere: è andato a trovare alcuni amici all’hotel Hermitage a Poggio dove era ospite la squadra Total Energies Team che partecipa al Tour de France.

Ieri i saloni della villa medicea erano trasformati in stanze guardaroba, per truccatori e parrucchieri, con lo staff arrivato da Milano. Alle 18 la cerimonia nel giardino con Cecilia in total look bianco, un abito a sirena con maniche lunghe e scollo profondo sulla schiena e il velo ricamato con una frase. Fra due ali di invitati, con i paggetti, i nipotini Santiago e Luna Marì, Belen nel ruolo di damigella in abito lungo color rosa antico. La sposa ha raggiunto il suo Ignazio per il sì davanti al panorama mozzafiato di Artimino. Poi la festa fino a notte fonda, con la voce di Tananai e gli invitati, tra cui l’influencer Giulia De Lellis, gli amici della televisione, dei reality, del mondo dello sport. Sposi, familiari e alcuni ospiti sono alloggiati all’hotel Paggeria Medicea che fa parte della tenuta e oggi trascorreranno la mattina in piscina per un po’ di relax, poi il brunch prima della partenza.