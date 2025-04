Proposta di matrimonio al concerto di Jovanotti a Firenze: Federico e Giulia protagonisti

Quando Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, ha visto il pubblico "aprirsi" in cerchio, all’inizio si è spaventato. Pensava che stessero facendo spazio a qualcuno che si era sentito male nella calca. Che brutto modo per finire l’ultimo spettacolo della favolosa serie di concerti che Jova ha tenuto al Mandela Forum di Firenze. E invece…

E invece c’era una proposta di matrimonio in corso. In ginocchio, come vuole il protocollo, il 45enne Federico Pedreschi, pasticcere di Viareggio che delizia con la sua arte culinaria gli ospiti del Grand Hotel & Riviera di Lido di Camaiore. Davanti a lui, sorpresa e emozionata, Giulia Riva, 31 anni, commessa, anche lei viareggina. Una bellissima coppia che sta insieme da 5 anni. Una coppia che si è trovata al centro dell’attenzione in mezzo a migliaia di persone e che adesso ha un bellissimo ricordo da tenere da parte per gli anni a venire.

"Cose belle che accadono al PalaJova – ha scritto sui suoi canali social il cantante di Cortona – Ieri sera a Firenze ho visto del movimento di mani alzate al centro del parterre. Prima ho pensato che segnalassero uno svarione di qualcuno, tra calca, caldo e magari disidratazione può accadere. Ma quando ho segnalato la faccenda alla Croce Rossa, che è sempre lì pronta, ho capito che invece stavano benissimo. Mai stati meglio. Una proposta di matrimonio. Felicità ragazzi! Tanta felicità e auguri di cuore".

Il nostro Romeo, Federico, racconta: "Come è nata questa idea? Non lo sapeva nessuno, nemmeno i miei amici. Sono partito per il concerto con l’anello in tasca: subito prima di ‘A te’ ho alzato la mano mostrandolo e subito le persone che erano intorno a noi si sono allontanate in cerchio per lasciarci spazio. All’inizio Jova pensava che qualcuno stesse male… poi ha capito e ci ha dedicato la canzone, ma non solo. Ha anche postato sui suoi social il video e ci ha mandato dei cuoricini. E’ stato davvero grande, un bel ricordo che corona il nostro amore. Di questi tempi ci vogliono anche un po’ di speranza e di amore...". A questo punto, dopo il sì di Giulia, rimane solo un dettaglio: fissare la data. "Diciamo verso settembre 26… stiamo comodi". E sappiamo già chi farà la torta nuziale: lo sposo stesso...