Ladri svaligiano una casa. Fanno razzia di gioielli poi ’brindano’ a tavola con vini pregiati

Le vacanze sono il momento più atteso dell’anno. Anche per...i ladri che possono agire indisturbati e approfittare delle case vuote e senza occhi indiscreti per mettere a segno il colpo. Il rientro dopo le ferie trascorse in qualche località turistica ha cancellato in un attimo tutto il relax e il buon umore a una coppia di professionisti spezzini che hanno trovato il loro appartamento in città svaligiato dai soliti ignoti. Abili e intenditori anche di vino oltre che di gioielli. Infatti dopo aver fatto man bassa di bracciali, anelli, collane e tutto quello che conteneva oro lasciando indietro ad esempio orologi e altri preziosi di materiale differente si sono dedicati all’enologia. Si sono accorti che nella dispensa erano presenti bottiglie di vino e alcolici di una buona marca e qualità e indisturbati si sono serviti.

Oltre a creare un danno enorme alla famiglia i ladri si sono anche giocati la carta della beffa, mettendosi comodi in salotto e brindando alla salute dei padroni di casa. Il furto è stato ingente al pari della brutta sensazione provata nell’entrare a casa e trovarla sottosopra. Cassetti aperti, mobili svuotati, dispense aperte e tutte le stanze visitate con cura probabilmente proprio forti della certezza di non correre il rischio di essere disturbati da improvvisi rientri. La coppia rientrando dopo il periodo di relax si è trovata di fronte al bruttissimo quadro. Appena inserita la chiave nella porta è venuto il dubbio di non aver chiuso con una doppia mandata e invece già nel corridoio la situazione è apparsa drammaticamente chiara. Così alla famiglia non è rimasto altro che chiedere l’intervento delle forze dell’ordine che hanno ispezionato l’appartamento e notato i bicchieri utilizzati dai ladri. Magari proprio quei calici potrebbero aver lasciato qualche segno utile per le indagini. Non è stata un’estate felice per tante famiglie spezzine e della Val di Magra.

In tanti infatti al rientro dalle vacanze hanno dovuto fare i conti con il passaggio dei ladri che hanno fatto affari d’oro. Tranne quelli entrati in un appartamento a San Lazzaro, nel Comune di Sarzana, che dopo la fatica di sapire dal balcone hanno trovato tutto vuoto. Il proprietario aveva da poco traslocato.

Massimo Merluzzi