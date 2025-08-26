Ladri in azione alla sagra. Rubano le chiavi dall’auto e tentano di entrare in casa

Una bella serata di spensieratezza ad una sagra paesana che rischia poi di trasformarsi in notte da incubo. È quello che è capitato ad una famiglia versiliese l’altra sera, che aveva deciso di trascorrere una piacevole cena in compagnia di amici ad una delle tante ottime sagre estive tipiche del posto e del periodo.

Purtroppo però c’erano dei malintenzionati pronti ad agire al calar della luce nel grande parcheggio incustodito della sagra. E così è capitato che le chiavi di casa lasciate all’interno dell’abitacolo, pur ben nascoste nel cruscotto o comunque non visibili dall’esterno guardando dentro, siano state oggetto del furto con scasso del mezzo.

I ladri, probabilmente muniti di disturbatori di frequenza (per impedire la corretta chiusura dell’auto) e di telecomandi universali per poi aprirla e derubarla... dato che gli sportelli non avevano segni di forzatura, riescono comodamente ad entrare ed una volta trovate le chiavi all’interno vanno subito a sbirciare nel libretto di circolazione risalendo così all’indirizzo dell’intestatario del veicolo. Venendone a conoscenza, si sono immediatamente precipitati davanti all’abitazione ed una volta lì hanno suonato il campanello per essere certi che in casa non ci fosse nessuno. Per fortuna però in casa c’era un altro familiare, che ha risposto al citofono.

La risposta del furfante è stata quella, recitando una parte, di chi cercava qualcuno che in realtà non c’era: "Abita qui Antonio? Ah no, allora scusi mi sono sbagliato". Ma la cosa ha insospettito il residente visto l’orario (erano le dieci passate di sera) e soprattutto il particolare che nell’immagine intravista per un attimo dal videocitofono l’uomo, pur nel buio, aveva mezzo volto coperto con una mascherina di quelle “anti-Covid“.

Nel frattempo rientrando dalla sagra gli altri componenti della famiglia si sono accorti di non avere più le chiavi di casa in macchina dove le avevano lasciate. L’auto non presentava segni di scasso...e dunque in un primo momento avevano avuto il dubbio di averle dimenticate da qualche parte. Ma subito, facendo “due più due“, è emerso il piano del furto delle chiavi e poi del tentato ingresso in casa.

Dopo una notte insonne per il pensiero che qualcuno di malintenzionato fosse in possesso delle chiavi di casa, subito il mattino seguente la famiglia ha prontamente provveduto a cambiare tutte le serrature dell’abitazione che sarebbero altrimenti state apribili col mazzo rubato la sera prima. Una scocciatura, di tempo e di denaro, ma se non altro c’è stato il “lieto fine“.

Questo fatto però non è un episodio isolato. In queste sere infatti si stanno verificando diversi casi simili nella zona, con auto parcheggiate che vengono forzate (e anche finestrini rotti).

Attenzione dunque a lasciare le chiavi di casa in macchina... perché ora c’è questo “modus operandi“ dei ladri mai in vacanza.