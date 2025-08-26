Fdi accusa Pluriservizi : "Gestione a rilento"

Il gruppo Fratelli d’Italia Camaiore denuncia la gestione inefficace della Pluriservizi, in particolare per quanto riguarda la manutenzione dei cimiteri e i progetti mai completati. Nonostante l’accordo che impegna il Comune a versare circa 1.9 milioni di euro in 15 anni, i servizi continuano infatti a non rispondere alle aspettative.

"Ogni anno le rendicontazioni e le previsioni triennali non arrivano mai puntuali", afferma Rita Lari, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia. "A questo si aggiungono i ritardi nei lavori di ampliamento della palestra e della farmacia del secco, e la manutenzione dei cimiteri continua a essere insufficiente nonostante i fondi versati".

L’accordo del 2016, che prevedeva una gestione della Pluriservizi più efficiente, ha generato pochi risultati concreti. "Gli utili non sono stati reinvestiti per migliorare i servizi, ma la gestione sembra confusa e mal organizzata- continua Lari - Siamo arrivati a un punto in cui l’azienda, pur avendo prodotto utili, non è riuscita a soddisfare le necessità della cittadinanza".

Nonostante il risanamento promesso, la situazione rimane critica. "Vedremo - conclude - se dopo tanto attendere anche quest’ anno ci verrà propinata la solita relazioncina, priva di parere del collegio sindacale, anziché una precisa rendicontazione dei lavori eseguiti appunto al 30 giugno 2025 e soprattutto una tempistica di quelli ancora da ultimare. E’ importante non vanificare il lavoro della commissione, perché altrimenti si avrebbe una violazione dei regolamenti ed il suo costo sarebbe solo uno spreco di denaro pubblico".