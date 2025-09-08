Zoe, timidissima e cauta. Cerca una nuova famiglia

Passo felpato, manto rossiccio tigrato e due occhi verdi che brillano come smeraldi: Zoe è una giovane gatta adulta, di taglia media e di razza europea comune, che da cinque mesi si trova ospite della struttura di via del Monte, a San Venerio. Entrata in gattile assieme alla sua inseparabile compagna di avventure Pallina – a seguito della legale rinuncia di proprietà da parte della proprietaria che le aveva in casa - Zoe ha dovuto dire ben presto addio anche a quell’unico punto di riferimento che le era rimasto: Pallina è venuta a mancare e Zoe, nottetempo, si è ritrovata completamente sola in mezzo a tanti felini suoi simili; nessuno dei quali, però, in grado di riempire quel vuoto nella cesta e nel suo cuore.

Timidissima e cauta, Zoe fino a oggi ha dimostrato di non gradire più di tanto la compagnia degli altri gatti presenti in struttura, preferendo invece di gran lunga il contatto di tutti gli amici umani volontari che di lei si prendono cura ogni giorno. Così docile e tanto discreta – eccetto però al momento del pasto quando, in nome dei piaceri della "buona ciotola", sa dimostrarsi tutt’altro che mansueta: il suo punto debole infatti è proprio la gola - Zoe, per un disturbo al fegato, può mangiare solo crocchette e cibo umido della linea ‘Hepatic’. E così, se da una parte, per il suo problema fisico Zoe ha trovato efficace rimedio; è per un malessere di tutt’altra natura, dovuto a un passato fatto di privazioni, che questa gattina sta cercando la cura e la terapia salvavita giusta. A base di coccole e amore incondizionato.

Alma Martina Poggi