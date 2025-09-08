La lezione di Velasco

La lezione di Velasco
Yuri Guarnaccia, morto nell'incidente insieme alla fidanzata: una grande passione per lo sport

8 set 2025
8 set 2025
REDAZIONE LA SPEZIA
Yuri Guarnaccia, morto nell’incidente insieme alla fidanzata: una grande passione per lo sport

Chi era il giovane deceduto nel tragico incidente di Follo di domenica 7 settembre. Giocava a calcio e faceva parte dell’equipaggio dei giovani di San Terenzo del Palio del Golfo. Il cordoglio in tutta la provincia, in tanti lo conoscevano

Il giovane Yuri in un'immagine, tratta da Tik Tok, con la fidanzata Michela Adamo

Il giovane Yuri in un'immagine, tratta da Tik Tok, con la fidanzata Michela Adamo

La Spezia, 8 settembre 2025 – E’ morto insieme alla fidanzata nell’incidente in moto. Una tragedia terribile, che segna profondamente la provincia della Spezia. Yuri Guarnaccia, 18 anni, di Follo, ha perso la vita sulla strada provinciale che porta verso la Valdurasca. Stesso destino per Michela Adamo, 19 anni. I due tornavano da una giornata al mare. Non ci sono testimoni dell’incidente. La moto avrebbe sbandato.

L’urto è stato violentissimo e per i ragazzi, i cui corpi ormai senza vita all’inizio non erano neanche stati scorti dagli automobilisti di passaggio, non c’è stato niente da fare. Non appena arrivati i mezzi di soccorso sono iniziate le manovre rianimatorie, purtroppo inutili. Una vicenda che ripropone il tema della sicurezza su quella strada, dove altri incidenti erano avvenuti. Yuri Guarnaccia era un grande appassionato di sport.

La Spezia 07092025 Incidente mortale in Val Durasca
Incidente mortale a Follo, morti due giovani. Sul posto i soccorsi e i carabinieri (Foto Pasquali)

Vogava per l’equipaggio junior della borgata di San Terenzo nel Palio del Golfo. Proprio la borgata ha espresso tutto il suo cordoglio: “La Borgata Marinara San Terenzo, con il cuore pieno di dolore, si stringe attorno alle famiglie di Yuri e della fidanzata Michela. È stato un onore averti avuto tra noi, sarai sempre nei nostri cuori”.

Una vita dedicata allo sport: Yuri infatti era anche calciatore della squada della Santerenzina, che lo ricorda come "un ragazzo solare, gentile e sempre disponibile". 

Resta adesso il dolore per la gente di Follo e per tutta la provincia di Spezia. Il Comune di Lerici (Michela Adamo ballava per il gruppo locale della Pro Danza) ha indetto il lutto cittadino per la giornata di martedì 9 settembre. Ogni manifestazione pubblica che era stata organizzata è stata sospesa. Intanto, si cerca di capire le cause dell’incidente. A indagare sono i carabinieri, intervenuti insieme al 118 con varie ambulanze e ai vigili del fuoco. Era stato allertato anche l’elisoccorso, poi rimandato indietro. 

© Riproduzione riservata