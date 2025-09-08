Il Belgio conquista il Giro della Lunigiana

Il Belgio si porta a casa il Giro della Lunigiana. Nell’ultima tappa, combattuta e incerta fino all’ultima pedalata su via Alta a Ameglia, la vittoria è andata al francese Johan Blanc ma la prestigiosa maglia verde di campione è andata a Seff Van Kerckhove. Alla fine delle quattro giornate di gara il vantaggio finale sull’inseguitore austriaco Anatol Friedl è stato di soli 5 secondi. Dopo sette anni dunque il Belgio torna sul tetto del Giro della Lunigiana grazie a Seff Van Kerckhove che, al primo anno nella categoria, è riuscito a difendere la maglia verde fino al traguardo finale di Terre di Luni, controllando gli attacchi dei rivali diretti nella classifica generale.

Nell’ultima tappa partita da Spezia davanti allo stadio “Picco“ a provarci con maggiore insistenza è stato soprattutto Anatol Friedl, che ha tentato l’affondo sia sull’ascesa di Ortonovo sia nella successiva discesa, trovando però sempre Van Kerckhove pronto a rispondere. Nella discesa conclusiva è invece arrivata l’azione decisiva del francese Johan Blanc che per un attimo sembrava attardato. E’ stato però capace di involarsi in solitaria e tagliare il traguardo con 9” sul belga Edouard Claisse e 18” sul compagno di squadra Soen Le Pann.

Il gruppo maglia verde, senza il norvegese Kristian Haugetun, coinvolto in una caduta nelle prime fasi di corsa, è arrivato a 20”, regolato da Friedl. Questo risultato ha permesso a Giacomo Rosato di risalire fino al terzo posto nella generale, completando così il podio finale di Terre di Luni.

Ordine di arrivo: 1) Johan Blanc (Francia), 100.7 km in 2 ore 28’12” alla media di 40.766. 2) Edouard Claisse (Belgio) a 9”; 3) Soen Le Pann (Francia) a 18”; 4) Anatol Friedl (Austria) a 20”; 5) Jan Jackowiak (Polonia) s.t.

Classifica generale: 1) Seff Van Kerckhove (Belgio); 2) Anatol Friedl (Austria) a 5”; 3) Giacomo Rosato (Veneto) a 26”; 4) Marek Stiblik (Repubblica Ceca) a 29”; 5 - Jan Jackowiak (Polonia) s.t.

Le altre maglie. Verde leader della classifica generale Spigas Terre di Luni: Seff Van Kerckhove (Belgio). Blu classifica a punti Liguria 2025: Seff Van Kerckhove (Belgio). Maglia a pois leader del Gran premio della montagna Conad: Kristian Haugetun (Norvegia). Maglia bianca classifica giovani G.I.A.D.A: Seff Van Kerckhove (Belgio). Arancione traguardi intermedi Regione Liguria memorial Massimo Vanello: Mathias De Keersmaeker (Belgio). Maglia celeste classifica Italiani A.L.A: Giacomo Rosato (Veneto).

Massimo Merluzzi