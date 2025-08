Giro della Lunigiana, il via dalla Lanterna

Parte da Genova l’edizione numero 49 della corsa dei campioni. Il Giro della Lunigiana, la più importante rassegna ciclistica riservata alla categoria juniores, ha svelato le carte nella cerimonia organizzata al centro Terre di Luni. Saranno cinque le tappe in programma da giovedì 4 a adomenica 7 settembre, suddivise in quattro giorni di corsa, per un totale di 499 chilometri Al via 29 squadre con la presenza di 12 selezioni nazionali. Per la prima volta nella sua storia la corsa organizzata dalla società Casano Ssd partirà dal capoluogo ligure terminando dopo cinque frazioni distribuite in quattro giorni al centro Terre di Luni in via Alta a Ameglia. L’altro pomeriggio tanti ospiti, autorità civili e militari, hanno partecipato alla presentazione della manifestazione che sta assumendo sempre più contorni rilievo mediatico. Era presenti anche gli ex professionisti Stefano Garzelli e Alessandro Petacchi che in quest competizione respira più che mai aria di casa essendo originario di Castelnuovo Magra. I due affiancheranno la voce di Ivan Cecchini nel racconto delle giornate di gara. Durante la cerimonia è stata anche annunciata la quarta edizione della corsa femminile. La prima tappa dunque parte a Genova con arrivo a Chiavari dopo 95.4 chilometri. Venerdì 5 settembre si corre la Luni-Vezzano Ligure di 96.3 chilometri con un arrivo in salita. Una tappa decisamente impegnativa con cinque GPM. Previsti tre passaggi sulla salita finale, dove sarà posto l’arrivo. Si affrontano anche salite storiche come Ortonovo e Montemarcello. Sabato il doppio appuntamento: la mattina la terza tappa A di 54,4 chilometri da Equi Terme a Marina di Massa adatta ai velocisti e nel pomeriggio tappa tutta nel cuore della Lunigiana da Pontremoli a Fivizzano di 52 chilometri. Si chiude domenica 7 settembre con un’altra insolita partenza. Il via come annunciato da Andrea Gazzoli amministratore delegato dello Spezia Calcio presente alla cerimonia scatterà dallo stadio “Picco“ a Spezia per arrivare al traguardo conclusivo della rassegna posto dopo 107 chilometri davanti a Terre di Luni. Dopo un primo passaggio sul traguardo verrà affrontata la salita di Fosdinovo dal versante di Castelnovo-Vallecchia sede del trofeo “Graziano Battistini“ e ascesa più dura dell’edizione.

Massimo Merluzzi