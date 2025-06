Torna Camminmangiando. Le quattro tappe di oggi

di Laura LucenteLUCIGNANO"Un’esperienza che lascia il segno. Un’occasione speciale per condividere, gustare, conoscere e portare con sé un ricordo autentico di Lucignano". Parole del presidente della Pro Loco di Lucignano Mario Turchetti che con il patrocinio del Comune di Lucignano e la preziosa collaborazione di Strada del Vino Terre di Arezzo è tornato anche quest’anno ad organizzare l’appuntamento con Camminmangiando. Il via oggi, sin dal primo mattino, quando i partecipanti si metteranno in cammino con partenze a gruppi scaglionati dai Giardini Pubblici, accompagnati da esperte guide che li condurranno in un viaggio ricco di emozioni e sorprese. Un’esperienza con quattro interessanti e ormai tradizionali fermate. La prima sosta a Poggio Spinoso basso "località appartata – spiega ancora la Pro Loco lucignanese - inserita in un contesto che rende giustizia a un territorio che nel tempo è diventato l’inevitabile approdo di personaggi facoltosi e di teste coronate". Qui sarà possibile gustare una colazione a base di crostini e salumi rigorosamente locali. La sosta per il pranzo è prevista in località Belvedere, dove sarà servita pasta al sugo della nonna. La terza tappa, con sosta presso il Santuario della Madonna della Querce, vedrà protagonista assoluta una delle eccellenze della gastronomia lucignanese: la carne chianina, con grigliate e altre prelibatezze che attendono gli audaci camminatori, che potranno anche conoscere lo splendido edificio sacro, così caro alla memoria degli abitanti di Lucignano. Il viaggio si concluderà nel pomeriggio presso la Fortezza Medicea, recentemente restaurata, con cantucci e vinsanto a volontà in mezzo a canti e balli, come da copione collaudatissimo. Ad ogni piatto sono abbinati i vini di alcune delle cantine aderenti a "Strada del vino terre di Arezzo". "Camminmangiando – commenta la sindaca Roberta Casini – è un’eccellenza nel panorama degli eventi che animano Lucignano. Cresce ogni anno per partecipazione e qualità, grazie all’impegno della nostra Pro Loco".