Argento per la Ferri. Giro Valdera al via

Sul traguardo nella zona del Porto Vecchio di Trieste, il laziale Vincenzo Carosi, 17 anni, si è laureato campione italiano juniores regolando in volata otto compagni di fuga superstiti di una fuga a 70 km dalla conclusione. Ai posti d’onore il veneto Patrick Pezzo Rosola e il campano Michele Pascarella che corre nel Team toscana Franco Ballerini.

Il titolo italiano donne juniores alla veneta Matilde Rossignoli (BFT Burzoni) con un allungo finale, e medaglia d’argento per la bravissima diciassettenne valdarnese e campionessa italiana ciclocross 2025, Elisa Ferri (Zhiraf Pagliaccia), terza Giorgia Pellizotti.

Da venerdì 27 a domenica 29 giugno edizione di lusso del IV Giro della Valdera a tappe juniores organizzato dalla società Una Bici X Tutti. Lo sarà per i numeri, 31 società e 155 atleti, per la qualità dei partecipanti, ad iniziare dal neo campione italiano il laziale Vincenzo Carosi che sarà tra i giovani al via, su di un percorso suggestivo a valorizzare luoghi e territori della Valdera. I 36 atleti toscani delle otto squadre toscane al via saranno a caccia del successo finale sempre sfuggito nelle tre edizioni passate. I più titolati Gagliardoni Proietti, Sgherri, il campione toscano Ballerini, Del Cucina, Pucci, Buturo, Gaggioli, Cianti, Ferruzzi, Salomone. Gli avversari più quotati Marchi, gli australiani del Team Veleka, Baruzzi, il costaricano Castro Castro, Turconi, Colombo, Idrizi, Solavaggione, Cappelli, il neo-tricolore Carosi vincitore in volata del titolo italiano ieri a Trieste.

Le tappe: 27/6 Pontedera-Ponsacco km 103,8; 28/6 Casciana Terme-Chianni km 85,7; 29/6 La Rosa-Terricciola km 111,5., per complessivi 301 chilometri.

Antonio Mannori