E oggi tutti pronti per il bis. I ciclisti risalgono la Valle

Tutto pronto per l’arrivo lungo la Valle del Serchio dell’undicesima tappa del Giro d’Italia, la Viareggio - Castelnuovo ne’ Monti, che oggi porterà molta allegria e tanto divertimento, insieme a altrettanta rivoluzione nella consueta viabilità, con tante chiusure al transito, e variazioni di servizio anche dei mezzi pubblici. Autolinee Toscane consiglia in merito di consultare la pagina “Avvisi“, per verificare deviazioni e soppressioni di linee nelle zone interessate dal passaggio del Giro.

Si comincia con l’arrivo, previsto intorno alle 13.15, nel comune di Borgo a Mozzano, dove il gruppo taglierà il primo traguardo volante di tappa e dove la strada Provinciale, comprese tutte le altre ricadenti sulla stessa, non saranno transitabili tra le 10 e le 14, mentre resterano chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Scuole chiuse anche nel comune di Gallicano che sarà interessato dal passaggio intorno alle 13.30,a Turritecava e alle 14 circa a Ponte di Campia. La Fondovalle nei due punti toccati dal Giro in questi tratti, sarà chiusa circa 2 ore e 30 minuti prima e riaprirà circa 30 minuti dopo il passaggio dell’auto che chiude il Giro. Per coloro che si trovassero a Gallicano nel periodo di chiusura della Via di Fondovalle, sarà possibile andare a Castelnuovo e oltre utilizzando la viabilità di Monte Perpoli.

Si prosegue toccando marginalmente il comune di Coreglia Antelminelli, con il passaggio sul Ponte Lera a Piano di Coreglia, per poi raggiungere il comune di Barga, con un primo passaggio a Ponte all’Ania e a Fornaci di Barga, siamo intorno alle 13,45. Qui, dopo avere imboccato la SP7 per raggiungere Barga, dopo la salita di Loppia il gruppo ridiscenderà fino a Castelvecchio Pascoli per poi entrare in Garfagnana. A Barga, dove, intorno alle 12, è attesa la sosta dei mezzi della "Carovana del Giro" con i suoi spettacoli, sono stati disposti anche divieti di sosta suppletivi, come quello sul Piazzale del Fosso, attivo dalle 8 di questa mattina.

Scuole chiuse anche nel capoluogo della Garfagnana, Castelnuovo, che sarà attraversata dal gruppo lungo via Roma e via Marconi, che poi raggiungerà, attraverso il passaggio a Piano Pieve il bivio di Campori, nel comune di Castiglione di Garfagnana dove restano chiuse le scuole e le strade interdette al transito 2 ore e mezzo prima del passaggio. Qui, intorno alle 15, il gruppo affronterà la durissima salita di 6 km che li porterà fino a 1525m di altitudine e all’’atteso traguardo della montagna di San Pellegrino in Alpe.

Fiorella Corti

